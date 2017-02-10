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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

جانشین فرمانده نیروی انتظامی؛

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال وصف ناپذیر است

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال وصف ناپذیر است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال وصف ناپذیر است، گفت: این حضور گسترده مردمی پاسخ محکمی به تهدیدات استکبار و آمریکا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن، افزود: حضور مردم در مراسم سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب واقعا وصف ناپذیر است و آنان یکبار دیگر با حضور پرشور خود، پاسخ تهدیدات و بی احترامی های آمریکا را دادند.

وی ادامه داد: مردم با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن به استکبار و آمریکا اعلام کردند که هرگز نباید به مردم و ملت ایران بی احترامی کرد.

جانشین فرمانده ناجا افزود: امسال حضور مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پرشکوهتر از سال های گذشته بود. من نیز به لطف خداوند جز در مقاطعی که در دوران دفاع مقدس در جبهه های جنگ بودم همیشه در راهپیمایی های ۲۲ بهمن حضور داشته ام و این را توفیق بزرگی می دانم.

سردار مومنی اظهارداشت: باید بگویم شور و شعف مردم در راهپیمایی امروز همانند دوران پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی گفت: خوشبختانه در سراسر کشور مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کمال نظم و امنیت برگزار شد .

کد مطلب 3903222

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