به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در خطبه های این هفته نماز جمعه بروجرد که پس از راهپیمایی پر شور مردم در مصلای نمازجمعه بروجرد برگزار شد اظهار داشت: همه ساله در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی روئسای جمهور آمریکا در بحث خصومت و دشمنی با ملت ایران مطالبی را می گویند که در حقیقت انگیزه مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن افزایش می دهد.

حضور گسترده، پرشور و دشمن شکن مردم در یوم الله ۲۲ بهمن

وی با تاکید بر اینکه تهدید ها و خصومت ورزی های دولتمردان آمریکایی همواره انگیزه مردم را در دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت افزایش می دهد گفت: مردم ایران امروز در حالی به صحنه آمدند و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را شکوهمند تر از گذشته جشن گرفتند که رئیس جمهور جدید آمریکا و دولتمردان این کشور با لغو روادید ایرانیان و اعمال تحریم های جدید و تهدید ها قصد نا امید کردن ملت ایران را داشتند.

امام جمعه بروجرد گفت: تهدید ها و اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ملت ایران تبدیل به بهترین سوژه شد تا مردم با حضور خود در یوم الله ۲۲ بهمن بار دیگر خشم و انزجار خود را از دولتمردان آمریکا و سردمداران جنایتکار کاخ سفید به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام ترابی تاکید کرد: حضور گسترده، پرشور و دشمن شکن مردم در یوم الله ۲۲ بهمن به جهانیان نشان داد که سردمداران استکبار با فشار نمی توانند مردم را از ولایت جدا کنند و نظام را از پشتوانه مردمی خالی بگردانند.

وی با بیان اینکه گزارشات و آمار ها نشان می داد که در بروجرد حضور نسبت به سالهای گذشته پرشور تر و گسترده تر بوده است گفت: قطعا این شور و گستردگی در نقطه به نقطه ایران اسلامی وجود داشته است و مشت محکمی بر دهان کسانی است که ملت ایران را تهدید می کنند.

سیلی محکم ملت ایران بر صورت ترامپ و هم پیمانانش

امام جمعه بروجرد با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند مردم در ۲۲ بهمن به خیابان ها خواهند آمد و جواب تهدید های رئیس جمهور آمریکا را می دهند، گفت: امروز ملت گسترده تر و پر شورتر از قبل به صحنه آمدند تا به صورت ترامپ و هم پیمانانش سیلی محکمی بزنند و بگویند ما از هیچ تهدیدی ترس نداریم و تا آخرین قطره خون در برابر هر تهدیدی ایستاده ایم.

حجت الاسلام ترابی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز نسل های اول، دوم، سوم و چهارم انقلاب به صحنه آمدند تا به آمریکایی ها بگویند تلاش هایشان بیهوده است و ما ایستاده ایم.

وی با اشاره به اینکه مردم از هیچ تهدیدی نمی ترسند گفت: اگر بنا بود ملت ما از تهدید ها بترسند ۳۸ سال پیش انقلاب نمی کردند.

امام جمعه بروجرد در بخش دیگر از سخنان خود از حضور گسترده مردم در یوم الله ۲۲ بهمن که نمایش اقتدار و دفاع آگاهانه از ولایت و انقلاب بود تقدیر و تشکر کرد و وجود این مردم را نعمتی بزرگ برای انقلاب دانست و تاکید کرد: مسئولان باید از مردم سپاسگزار باشند و تمام تلاش خودشان را در راستای خدمت به ملت به کار بگیرند.

حجت الاسلام ترابی بابیان اینکه مردم ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی انتقاداتی به برخی مسئولان داشته باشند تاکید کرد: همین مردم هرگاه صحبت از دفاع از انقلاب و ولایت به میان می آید تمام انتقاد ها را فراموش می کنند و یک صدا از انقلاب و رهبری به دفاع می پردازند و چشم طمع دشمن را از کاسه در می آورند.