خط اختصاصی برای واحدهای تولیدی ابهر به صورت رایگان اجرا می شود

عزت الله تاتی در گفت و گو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه در دهه فجر امسال برنامه های خوبی داشتیم، افزود: کلنگ زنی خط تقویتی جنوبی شهر ابهر با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان از برنامه های شرکت گاز ابهر در دهه فجر امسال بود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن بابت هزینه های اجرا و مابقی بابت هزینه های تامین کالا بوده است.

تاتی در ادامه با اشاره به آثار مثبت این پروژه، تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه، طی ۲۰ الی ۳۰ سال آینده، مشکل کمبود و افت فشار گاز در ابهر نخواهیم داشت و با اجری این خط، تمام زمین های حاشیه ای آن از جمله کارگاه های موجود می توانند از گاز بهره مند شوند و اجرای خط تغذیه ، راه اندازی و احداث ایستگاه دوم شهر صائین قلعه نیز از اقدامات این پروژه خواهد بود.

تاتی با علام اینکه در دهه فجر امسال، بهره برداری از پروژه گازرسانی به ۱۷ مجموعه تولیدی، کشاورزی و مجتمع مسکونی نیز آغاز شده است، یاداور شد: در حال حاضر ۸۸.۵ درصد جمعیت روستایی شهرستان ابهر از گاز برخوردار می باشند که این رقم در سطح کشور ۶۸ و استان ۶۶ درصد است.

وی ادامه داد: در حال انتخاب پیمانکار برای گازرسانی به پنج روستای دیگر هستیم که پس از بهره برداری از این پروژه ها برای سال آتی، میانگین برخورداری جمعیت روستانی شهرستان ابهر به ۹۲ درصد خواهد رسید.

تاتی گفت: تا پایان سال ۹۱، ۲۴ روستای شهرستان ابهر گازدار بوده اند که این رقم از ابتدای سال ۹۲ تا دهه فجر امسال به ۳۶ روستا افزایش یافته است که از نظر تعداد روستاها با رشد ۵۰ درصدی و از نظر تعداد مشترکین روستایی رشد ۴۶ درصدی را شاهد بوده ایم.

رئیس اداره گاز ابهر با بیان اینکه تا سال آینده درصد گازدار بودن صنایع شهرستان از ۹۵درصد کنونی به ۹۸.۵ درصد خواهد رسید، گفت: بر اساس مصوبه وزارت نفت، از ابتدای بهمن امسال کلیه واحدهای تولیدی اعم از کارخانه ها، واحدهای کشاورزی و دامپروری از پرداخت هزینه خط اختصاصی معاف شده و خط اختصاصی برای انها به صورت رایگان اجرا خواهد شد.

تاتی تعداد صنایع گازدار شهرستان ابهر تا پایان سل ۹۱ را ۱۲۵ واحد عنوان کرد و افزد: از ابتدای سال ۹۲ تا دهه فجر امسال، ۱۰۴ واحد صنعتی گازدار شده اند که رشد ۸۳ درصدی را شاهد بوده ایم.