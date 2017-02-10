دشمنان از پیشرفت های علمی ایران اندوهگین می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن جای تشکر و تقدیر دارد.

وی حضور در این راهپیمایی را وظیفه هر فرد ایرانی دانست و افزود: مردم با مشارکت گسترده در این آیین وفاداری و پشتیبانی خود از نظام و ولایت فقیه را به اثبات رساندند.

آیت الله جعفری در ادامه جهاد در راه خدا را نعمتی بزرگ دانست و گفت: یکی از علل ناراحتی دشمنان جهاد مردم ایران است.

وی جهاد علمی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با تلاش های انجام شده امروز ایران اسلامی در رده های بالایی علمی قرار دارد.

آیت الله جعفری گفت: دشمنان هرگز نمی خواهند ایران در زمینه های علمی پیشرفت کند و به همین علت از موفقیت های علمی ما اندوهگین می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان همچنین با تسلیت ایام فاطمیه تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) بهترین الگو برای بانوان هستند.