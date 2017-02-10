حرکت نسل جدید در مسیر انقلاب/ ارتجاع در انقلاب ایران راه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم امام رضا(ع)، اظهار کرد: انقلاب اسلامی به برکت اعتقاد، دینداری و عشق مردم به حکومت اسلامی و رهبری هوشمند، خردمند، بیدارساز و بصیرت افزا، به نقطه ای رسیده که دشمن در برابر آن شکست پذیر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دلدادگی به پروردگار سبب بیداری انسان است یا محبت الهی و توجه اوست که سبب خروج بندگان از گناه می شود؟، افزود: اکثر زندگی انسان ها با ارتباطات پیش می رود و زندگی را ارتباط گیری تشکیل می دهد و رفتارها و مسائل اجتماعی انسان ها در مقایسه با فردی بسیار بیشتر است و اگر در ارتباطاتمان راه خدا و مسیر الهی را در نظر نگیریم بسیاری از عوامل جلب رضایت حق و جلب توجه پروردگار در زندگی ما حاصل نشده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه توجه خداوند به بندگانش سبب جذب محبت و عشق ما به خداوند متعال است، ادامه داد: اگر دوستی ها و محور دوستی با دیگران خداوند شود، مشکلات و مسائل حل می شود.

وی برخی از جریان های سیاسی را شیطانی دانست و گفت: آن ها هدفی که برای خود ترسیم کرده اند هدفی غیرخدایی است اما برعکس برخی نیز دغدغه مند به دنبال برپایی حدود الهی هستند. توکل به خدا یعنی باید در مسیر رضایت او گام بر داریم و جز رضایت او کار نکنیم.

آیت الله علم الهدی ضمن گرامی داشتن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی نیست که با توطئه و فتنه شکست بخورد و از میان برداشته شود و بعد از گذشت مدتی در نطفه خفه شود و مردم ما محکم در صحنه حاضر می شوند و مانع این اتفاق می شوند.

وی عنوان کرد: برخی از انقلاب ها نیز بعد از مدتی به ثمر می نشینند و به پیروزی دست می یابند اما دچار ارتجاع می شوند که در تاریخ شاهد اینطور انقلاب ها بوده ایم. در ابتدای انقلاب تاکنون دشمن سعی در ارتجاع انقلاب اسلامی ایران کرده است تا مردم خسته شوند و دست از ادامه این مسیر بردارند، در حالیکه نسل سوم انقلاب از نسل ابتدای انقلاب بسیار سریع تر در حال دویدن است.

امام جمعه مشهد، تصریح کرد: مردم در ۲۲ بهمن پیروز شدند، اما بعد از پیروزی راه انقلاب تازه شروع شده است و بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال در میانه مسیر هستیم زیرا هدف انقلاب این است که جامعه ما تحت حاکمیت دینی باشد و علاوه بر کشور خود این حاکمیت را به حاکمیت جهانی مبدل سازد.

وی ادامه داد: ۲۲ بهمن سال ۹۵ همانند ۲۲ بهمن ماه سال ۵۷ نیست بلکه اکنون درتداوم آن پیروزی است یعنی لحظه به لحظه در حال پیشرفت هستیم و موفقیت هایمان را نیز مدیون رهبری بصیرت آفرین هستیم.