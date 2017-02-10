به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم حسینی در خطبه های امروز نمازجمعه ابرکوه با تقدیر از حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: قدرتمندانه نشان دادید که ایران بیشه شیران، میراث شهیدان و سرزمین دلاورانی است که تا پای جان از دستاوردهای انقلاب دفاع می کنند و دشمنان خود را به خاک مذلت می نشانند.

وی افزود: به نظر ما ترامپ چهره بی نقاب از ماهیت خشن آمریکاست که نشان داد امریکا ذاتاً بد ذات است.

حسینی با گرامیداشت سالروز حکم تاریخی امام در مورد مرتد بودن نویسنده کتاب آیات شیطانی و دفاع همه جانبه دنیای استکبار از سلمان رشدی مرتد بیان کرد: این فرهنگ فاسد غرب است که وقتی مسلمانان مظلوم در فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، نیجریه، بحرین، یمن، مصر، لیبی را هر روزه توسط تکفیری‌ها و وهابی‌ها در جنگ دنیابتی می‌کشند، هزاران زن و مرد، اسیر و شکنجه می‌شوند، نوجوانان بی‌گناه به چوبه دار می‌روند، هزاران زن و کودک ربوده می‌شوند و هزاران خانواده مسلمان آواره و دربه‌در می‌شوند، صدای هیچکس بلند نمی شود.

وی با طرح یک سئوال افزود: آیا اینها بشر نیستند و به نظر شما فقط سلمان رشدی بشر است، ننگ و نفرین بر دنیایی که سردمدار آن شما آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستید.

خطیب جمعه ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ایام فاطمیه ابراز داشت: حضرت فاطمه (س) پس از غروب خورشید پر فروغ رسالت، با تحمل درد و رنجهای بسیار و در مدتی که کمتر کسی در صحنه یاری و دفاع از حق بود به تنهایی، برتر از هزار مرد قدرتمند، بیرق باورهای تابناک و آسمانی و اعتقادی ولایت را بر دوش کشید و با سران ظلم و غصب و غارت احتجاج کرد تا از هدایت نبوی و ولایت علوی پاسداری کند.

وی افزود: درس بزرگی که مکتب فاطمی به ما داده، مسئولیت پذیری است؛ یعنی اینکه انسان مسلمان باید در قبال سرنوشت زندگی فردی و اجتماعی و در برابر جریانات انحرافی سیاسی اجتماعی احساس تکلیف و از حق دفاع کند و در برابر حوادث و جریانات بی تفات نباشد.