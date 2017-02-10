مواجهه خطرناک جت چینی با هواپیمای گشتی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، پایگاه نظامی پاسیفیکِ ارتش آمریکا در بیانیه ای که امروز جمعه منتشر شد اعلام کرد یک هواپیمای گشتی مدل P-۳C، متعلق به نیروی دریایی آمریکا اوایل این هفته در خطوط هوایی بین الملل و بر فراز آب ها با یک جت چینی مدل KJ-۲۰۰ به شکلی خطرناک مواجه شد اما در این بیانیه مشخص نشده که چه چیزی در این مواجهه خطرناک بوده است.

یکی از مقامات نظامی آمریکایی در این زمینه به رویترز گفته که این دو هواپیما که در نزدیکی منطقه آب های کم عمق «اسکاربرو» (Scarborough Shoal) بین چین و فیلیپین، پرواز می کردند تا فاصله ۳۰۰ متری به هم نزدیک شدند. رابرت شوفورد، از سخنگویان پایگاه پاسیفیک می گوید هواپیمای آمریکایی در حال انجام ماموریت عادی خود بوده و طبق قوانین بین المللی عمل می کرده است. به گفته او، آمریکا این موضوع را از مجاری دیپلماتیک و نظامی پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است روابط چین و آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به سمت تیرگی سوق پیدا کرده است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در اظهارات اخیرش تلویحا چین را یک کشور اشغالگر خواند. وی با نگران کننده خواندن اقدامات این کشور گفت: «پکن قلمروهایی را تحت کنترل گرفته که متعلق به خودش نیست.»

این در حالی است که روز پنجشنبه، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرده بود که به سیاست چین واحد احترام خواهد گذاشت.