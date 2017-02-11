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۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

«نخ رنگ» همدان تیم اخلاق مسابقات لیگ برتر شطرنج ایران شد

«نخ رنگ» همدان تیم اخلاق مسابقات لیگ برتر شطرنج ایران شد

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: اختتامیه مسابقات لیگ برتر شطرنج کشور برگزار و تیم «نخ رنگ» همدان به‌عنوان تیم اخلاق این مسابقات انتخاب شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور موفق تیم «نخ رنگ» همدان در مسابقات لیگ برتر شطرنج ایران اظهار داشت: پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج با حضور ۱۲ تیم برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در چهار مرحله به میزبانی شهرهای ساری، خرم‌آباد و تهران (در دو مرحله) برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به ترکیب تیم «نخ رنگ» همدان گفت: تیم شطرنج «نخ رنگ» همدان در این دوره مسابقات با ترکیب امیر مسعود مرادی، شایان رحمتیان، امیرعلی دلاوری، سینا کوروند، نشمیل کلوندی، ساسان علی بابایی و پارمیدا قزاقی حضور پیدا کرد.

بابایی خاطرنشان کرد: در مراحل سوم و چهارم، تعدادی از بازیکنان به دلایل شخصی در ترکیب تیم حاضر نشدند و در نهایت تیم «نخ رنگ»، رتبه هشتم را در بین ۱۱ تیم شرکت‌کننده، به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به دریافت کاپ اخلاق بیان کرد: در مراسم اختتامیه مسابقات لیگ برتر شطرنج کشور، تیم «نخ رنگ» همدان به‌عنوان تیم اخلاق مسابقات انتخاب شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: کسب کاپ اخلاق نشان از اخلاق‌مداری شطرنج‌بازان استان‌همدان دارد و برای ما افتخار بزرگی خواهد بود.

کد مطلب 3903244

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