هوای تبریز سالم است

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار مرکز سنجش کیفی هوا اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی شاخص کیفی هوای کلانشهر تبریز در میانگین ۲۴ ساعت گذشته بر اساس پارامتر ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون برابر ۸۵ پی اس آی است.

وی گفت: وضعیت هوا در تبریز سالم است.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد) (حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.