امام (ره) وحدت کلمه را به ما آموخت/ انقلاب ایران در حال درخشش است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیکی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران دامغانی به میزبانی مصلای امام خمینی(ره) این شهر ضمن بیان اینکه خورشید انقلاب اسلامی ایران در حال درخشش است، ابراز داشت: مردم سرمایه های عظیم انقلاب هستند و در به پیروزی رسیدن آن و در همراهی امام راحل نقش مهم و تاثیر گذار داشتند لذا کشورمان امروز به برکت حضور همین مردم و رهبری های امام راحل(ره) در تمامی بخش ها در حال رشد و توسعه هستند و این رشد و توسعه هرگز متوقف نخواهد شد.

وی افزود: امروزه امام(ره) و رهبر معظم انقلاب الگوی دیگر کشورها برای اداره کشور هستند و حتی به سخنان و رهمنودهای ایشان عمل می کنند لیکن باید گفت ملت ایران با داشتن امامی هوشمند و رهبری آگاه هرگز از دشمنان نمی ترسند و با تمام توان و قدرت از کشور و دستاوردهای آن پاسداری می کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس دهم با بیان اینکه هیچ قدرتی نمی تواند به جمهوری اسلامی و ملت ایران ضربه وارد کند، تاکید کرد: همین ملت ایران بودند در تمامی عرصه و صحنه های سیاسی و اجتماعی حضوری فعال داشته و توطئه و ترفندهای دشمنان را خنثی و نقش برآب کردند، ملتی ۸۵ میلیونی که در دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن ایستاده و همواره از انقلاب و رهبری آن دفاع کردند و آن را در عمل به اثبات رساندند.

حسن بیکی با بیان اینکه ترامپ، گورباچوفی دیگر و آمریکا، شوروی دیگر است، گفت: آمریکا در آینده ای نزدیک از هم خواهد پاشید چرا که رئیس جمهور این کشور تاکنون تنها توانسته آمریکا را به سراشیبی مرگ بکشاند.

وی بیان داشت: جهان تک قطبی آمریکا امروز چند قطبی است و آمریکا از روی ذلت تقاضای همراهی از اروپا دارد و اعلام می کند مقابله با آمریکا مساوی با انحلال اروپا است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر امروزه دشمنان آغازگر جنگی با ایران باشند باید بدانند خاتمه دهنده آن نیستند زیرا به لطف خدای سبحان و حمایت های رهبری انقلاب، ایران از چنان قدرتی نظامی برخوردار است که دشمنان قادر به باور آن نیستند لذا باید گفت انقلاب سبزی که دشمنان دیروز در ایران طراحی کردند امروز گیربان گیر خودشان شده و آمریکا و هم پیمانانش امروز در حال انحلال قرار گرفته اند و امروز جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام به پشتوانه ولایت فقیه سربلند تاریخ است.