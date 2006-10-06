موضوع هسته اي ايران همچنان از طريق گفتگو قابل حل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سرگئي لاوروف پيش از نشست وزراي خارجه گروه 1+5 در لندن اظهار داشت :"همچنان فرصت هايي براي يك راه حل وجود دارد و ما بايد امروز به طور فعال در نشست لندن از آنها استفاده كنيم .



نشست وزراي خارجه گروه 1+5 امروز در لندن برگزار خواهدشد. در اين نشست مذاكرات خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و نحوه برخورد با موضوع هسته اي ايران بررسي خواهد شد.



وزير امور خارجه روسيه روز گذشته از اقدام يكجانبه آمريكا براي اعمال تحريم عليه شركت هاي خارجي كه در ايران فعاليت مي كنند، انتقاد و آن را موجب پيچيده شدن اقدامات بين المللي در جهت مهار برنامه هسته اي ايران قلمداد كرد.