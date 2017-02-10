هشدار مقامات امنیتی آمریکا درباره اقدام آتی ضد ایرانی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات ارشد دفاعی و امنیتی آمریکا به کاخ سفید در مورد گنجاندن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا هشدار داده‌اند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی این مقامات ارشد دفاعی و اطلاعاتی گفته‌اند گذاشتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی می‌تواند امنیت نیروهای آمریکایی در عراق و روند جنگ با داعش، گروه موسوم به دولت اسلامی را به خطر بیندازد.

آنها به دولت آمریکا گفته‌اند که این اقدام کاخ سفید استفاده بی‌سابقه از قانونی است که برای تحریم نهادهای دولتی بنیان گذاشته نشده است.

مقامات آمریکایی پیشتر گفته بودند که در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن نام سپاه پاسداران و گروه اخوان المسلمین مصر در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد.

یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است که دولت جدید آمریکا با جدیت این طرح را دنبال می‌کند و قصد دارد در مورد ایران شدت عمل به خرج دهد اما ملاحظات را هم درک می‌کند.

رئیس جمهوری آمریکا هم به تازگی از تحرکات قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس و در مقابل ناوهای جنگی آمریکا اظهار نارضایتی کرده بود و گفته بود که ایرانی‌ها هیچ احترامی به ما نمی‌گذارند.

با وجود این مقامات دفاعی و امنیتی آمریکا از تصمیم کاخ سفید برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی نگرانند و یکی از آنها به واشنگتن پست گفته است درباره رفتار ایران ما طرح‌ها مختلفی را برای اقدام بررسی می‌کنیم اما آنچه نهایتا تصمیم به اجرای آن می‌گیریم متفاوت است.

بر اساس این گزارش، اگر دولت آمریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی بگذارد این نخستین بار خواهد بود که یک نهاد دولتی در این فهرست قرار می‌گیرد.