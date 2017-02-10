شرط مشارکت آمریکا در مبارزه با تروریسم همکاری با دمشق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور سوریه در سخنانی شرط مشارکت آمریکایی ها در مبارزه با تروریسم را اعلام کرد.

در همین راستا، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: ارتش آمریکا تنها در صورت همکاری با دولت سوریه می تواند در مبارزه با داعش شرکت کند. اولویت نخست ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی اش، مبارزه با تروریسم بوده که ما با آن موافق هستیم و موضع ما است. در این شرایط اولویت، همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم میان کشورهاست از جمله همکاری روسیه و ایران و سوریه. بدون همکاری ملت و دولت هر کشوری نمی توان با تروریسم در آن کشور جنگید.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر آمریکا به صورت صادقانه قصد مبارزه با تروریسم را دارد، باید با دولت سوریه همکاری کند و شکست دادن تروریسم در هر کشوری بدون همکاری با مردم و دولت آن کشور امکان پذیر نیست. همچنین ایده ایجاد مناطق امن در سوریه هرگز عملی نخواهد شد. زیرا موجب حفاظت از مردم سوریه در برابر گروه های مسلح نمی شود.

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد: مسئولیت من این نیست که از رئیس جمهور دیگری بخواهم که به سوری ها اجازه دهد که وارد کشورش شوند و در آن پناهنده شوند بلکه مسئولیت من بازگردانیدن ثبات است تا سوری ها را برگردانم تا در کشور خودشان پناه داشته باشند.

بشار اسد در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در منع ورود پناهجویان و مهاجران به ویژه پناهجویان سوری بیان کرد: این سئوال دو جنبه دارد؛ نخست آمریکایی است و این موضوعی مربوط به حاکمیت آمریکاست و هر کشوری حق دارد که تدابیری برای ورود به کشورش اتخاذ کند هر چند که ممکن است ما در این باره متفق القول باشیم یا دیدگاه مغایر داشته باشیم. اما اگر از من به عنوان رئیس جمهور و مسئول در سوریه بپرسند مسئولیت من این نیست که از رئیس جمهوری کشوری بخواهم که به سوری ها اجازه ورود به کشورش را بدهد و پناهجویان را بپذیرد بلکه مسئولیت من بازگردانیدن ثبات است تا سوری ها به کشورشان بازگردند و از همین رو من به این موضوع نمی پردازم که این اشتباه است یا درست؛ زیرا این تصمیم به خود آمریکایی ها مربوط می شود.