به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر جمعه در دیدار با معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دفتر خود با بیان اینکه مسئولان دانشگاه باید به مسائل اخلاقی توجه بیشتری داشته باشند چرا که علم به تنهایی ایجاد فضیلت نمی کند، ابراز داشت: پیوند دانشگاه و حوزه می تواند انسان ساز باشد چرا که تواضع، فروتنی، محبت و مدارا از ویژگی های اخلاق اسلامی است که باید در درجه اول به آنها بها داد و تا زمانی اخلاق مداری در جامعه رشد پیدا نکند نمی توان با علم تنها به فضیلت انسان سازی رسید.

وی افزود: یکی از مواردی که به رشد و توسعه اخلاق مداری در جامعه دانشگاهی کمک می کند وجود اساتید با اخلاق و دارای سابقه رفتاری و کرداری نیک اندیش است که دانشگاه باید با بهره گیری از این ظرفیت در انتخاب اساتید معیارهای لازم را به کار گیرد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام بین مسئولان و مدیران دانشگاه ها به ایجاد همبستگی و وفاق ملی منجر می شود، ابراز داشت: بهره گیری دانشگاه از سخنران هایی که در برهم زدن این اتحاد و همبستگی بین مسئولان و مدیران جامعه دامن می زند می تواند در سلامت روح جامعه خدشه وارد کند و قبل از دعوت از سخنران باید همه جوانب کار سنجیده شود چرا که حفظ این اتحاد باید در همه سطوح جامعه مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله شاهچراغی ادامه داد: مسئولان دانشگاه باید با مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه همراه و همیار باشند و کارها بر اساس مشورت صورت گیرد چرا که معتقدیم هر کاری که روی می دهد باید دارای پیوست فرهنگی باشد.

وی تصریح کرد: ائمه جمعه در کار اجرایی نمی تواند دخالت کند اما در مبحث فرهنگ که یکی از رکن مهم محسوب می شود باید با نظر آنها صورت گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید بر اینکه استان سمنان از مردمان بافرهنگی برخوردار است که همواره در راستای رشد و پیشرفت جامعه حرکت می کنند، افزود: این مرز و بوم دارای جوانان مومن و انقلابی است که برای حفظ ارزش های اسلامی با نزدیک کردن دانشگاه و حوزه و آموزه های دینی شرایط رشد و بالندگی را در جامعه فراهم می کنند.