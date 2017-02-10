استکبار ستیزی و توجه به محرومان بر همگان وظیفه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی، سیاسی جمعه با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی بیان کرد: آمریکا باید بداند که ایم مردم انقلاب خود را تنها نمی گذارند.

وی با بیان اینکه نباید اصول انقلاب را فراموش کنیم، اظهار کرد: نباید انسان های پاک، انقلابی، عالم و مخلصان و کسانی که دلداده ای این نظام و انقلاب هستند کنار زده شوند.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به اصول انقلاب اظهار کرد: مالیک خداوند از اولین اصول بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ما هرچه داریم از آن خداوند بوده و باید در پیروزی ها او را شاکر باشیم، گفت: مسئولیت های ما امانات خداوند بوده که باید از آن ها پاسداری کنیم.

حجت الاسلام رضایی توجه به منبع فساد را از دومین اصول دانست و گفت: باید برای ساختن و پیدا کردن حقایق پاک اسلام است تلاش کنیم.

امام جمعه شهرستان بیرجند اظهار کرد: اگر نتوانیم اسلام و تمدن اسلامی را بسازیم دچار خسران می شویم.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه معرفت به معارف قرآن سبب رشد انسان می شود، گفت: باید تلاش کنیم تا در راستای شکوفایی و رشد قرار گیریم.

وی ایجاد آبادانی و ساختن جامعه اسلامی را سومین اصل انقلاب دانست و بیان کرد: باید در راستای آباد کردن قلوب و شادکردن جامعه نیز تلاش کنیم.

امام جمعه شهرستان بیرجند با بیان اینکه هر کس در دایره حق، سهم خودش را دارد و نباید از این حق سو استفاده کند، افزود: ساختن کشور، استکبار ستیزی و توجه به محرومان بر ما حق است.

وی با اشاره به مناسبت های هفته پیش رو بیان کرد: سالروز صدور تاریخی حکم امام (ره) و اعدام سلمان رشدی منحرف و تشکیل کمیته های انقلاب را تبریک می گویم.