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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

در مراسم ۲۲ بهمن در تهران؛

۴۳۰ نفر آمار نهایی مراجعان به اورژانس/اعزام ۹ نفر به بیمارستان

۴۳۰ نفر آمار نهایی مراجعان به اورژانس/اعزام ۹ نفر به بیمارستان

سرپرست مرکز اورژانس کشور، از ارائه خدمت اورژانس به بیماران سرپایی و مراجعین مراسم ۲۲ بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند گفت: آمار نهایی بیماران و مراجعین در روز ۲۲ بهمن ۹۵ تا پایان مراسم ۴۳۰ نفر بود.

وی افزود: از این تعداد ۴۲۱ نفر به صورت سرپایی درمان شدند.

کولیوند با اشاره به انتقال ۹ نفر به بیمارستان‌ها، اسامی این افراد را اعلام کرد: مریم گودرزی بیمارستان لقمان، محمد علی قسمت پور بیمارستان حضرت رسول(ص)، مرتضی قدسی بیمارستان امام خمینی(ره)، علی اکبر رحمانی بیمارستان شهید فیاض بخش، زهره هاشم آبادی بیمارستان لقمان، فاطمه اسدی مهر بیمارستان فیروزگر، رضا تکلو بیمارستان حضرت رسول، نجم‌الدین گل محمدی بیمارستان لولاگر و پیمان میرزایی بیمارستان امام خمینی.

کد مطلب 3903263
حبیب احسنی پور

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