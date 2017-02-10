به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله امینی در خطبه های نماز جمعه امروز ۲۲ بهمن ماه اظهار داشت: امروز در حقیقت روز تشکر از مردم قهرمان و غیرتمند ایران اسلامی است که با حضور در حماسه بزرگ راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند.

وی ضمن تشکر از حضور حماسی اقشار مختلف مردم و همچنین مسئولین در راهپیمایی امروز گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن میدان رزم ملی علیه استکبار جهانی است.

امام جمعه نطنز افزود: هر ساله علی رغم نگرانی ها و مشکلات موجود در کشور، همه مردم در مراسم حماسی ۲۲ بهمن حضور پیدا می کنند و با شرکت در این راهپیمایی که همچون یک رفراندوم عمومی است، با امام، ولایت و شهدا بیعت می کنند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر رئیس جمهور آمریکا یادآور شد: مردم غیرتمند ایران اسلامی در مقابل انسان های پستی همچون دولتمردان امریکا سر تسلیم فرود نمی آورند و امروز شاهد این هستیم که آمریکایی که خواهان سلطه بر جهان بود همانند دولت غاصب اسرائیل، مجبور به دیوار کشی به دور خود است که این مسئله، ذلت و خواری امریکای جنایتکار را نشان می دهد.

امینی گفت: از نظر آمریکا هر کشوری که با رژیم صهیونیستی کنار بیاید، تروریست محسوب نمی شود و این در حالی است که اسرائیل غاصب ذاتاً تروریست است.

وی اضافه کرد: به یمن وجود ملت غیور رهبری شجاع و بصیر و نیروهای نظامی مقتدر کشور، هیچ کس یارای تهدید و مقابله با ایران را ندارد، چرا که علاوه بر وجود رهبری آگاه و بابصیرت، نیروهای بسیج، سپاه و ارتش در کنار تجهیزات نظامی به روز و مدرن خود چیزی دارند که سایر کشورهای جهان، علی الخصوص آمریکا ندارد و آن نیروی ایمان و شهادت طلبی ملت ماست.

امام جمعه نطنز در پایان از زرگرپور استاندار اصفهان، مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین به خاطر پیگیری و برنامه ریزی برای حل مشکل آب شرب نطنز تقدیر و تشکر کرد.