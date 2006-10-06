ميانجيگري قطر براي پايان دادن به اختلافات ميان حماس و فتح

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي الجزيره،"حمد بن جاسم بن جبرآل ثاني"وزيرامورخارجه قطر دردمشق با رهبران جنبش مقاومت اسلامي(حماس) ازجمله "خالد مشعل" رئيس دفترسياسي حماس ديداركرد.

"حمد بن جاسم" درمورد اين ديدارهيچ گونه اظهارنظري نكرد، اما "اسامه حمدان"" نماينده حماس دربيروت درگفتگو با شبكه الجزيره گفت : اين ديداربه منظورنزديك كردن ديدگاه ها بين دولت و تشكيلات خودگردان فلسطين دربحران تشكيل دولت وحدت ملي انجام شد و وزيرامورخارجه قطرايده و افكار مناسب براي بررسي ارائه كرد.

نماينده حماس درلبنان درادامه اظهارات خود اعلام كرد: اين ميانجيگري قطر براي تشكيل دولت وحدت ملي براساس سند وفاق ملي يا سند اسيران انجام مي شود.

وي تاكيد كرد: حماس اساسا با تشكيل اين دولت مشكلي ندارد، اما مشكل در"ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين وجود دارد كه به شروط آمريكا و اسرائيل پاسخ مي دهد.

درمورد احتمال اينكه "ابومازن" دولت فلسطين را بركناركند،"حمدان" تصريح كرد: كسي كه بايد كناربرود، رئيس تشكيلات است تا ملت فلسطين شخص ديگري را انتخاب كنند.

اين درحالي است كه "ابومازن" اخيرا به اين موضوع اشاره كرد كه درصورت لزوم ازاختيارات خود براي پايان دادن به بحران خواه از طريق بركناري دولت يا دعوت براي برگزاري انتخابات زود هنگام استفاده خواهد كرد.