۲۲بهمن نماد وحدت ملی است/ حضور مردم مشتی بردهان استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده در جمع نمازگزاران سرخه ای به میزبانی مصلای این شهر، با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۳۸ سال از طول عمر با برکت نظام، بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران بر پایه آموزه های دینی، مردم سالاری دینی با رهبری حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت.

وی با اشاره به دشمنی های نظام سلطه گر و در راس آنها دولت آمریکا با مردم ایران اسلامی، افزود: دشمنی های آمریکا با ملت ما مربوط به بازه زمانی خاصی نیست و این نظام سلطه گر و متخاصم در طول تاریخ این مرز و بوم همواره در پی مداخله گری و دشمنی بوده است.

فرماندار سرخه با بیان اینکه رژیم ستمگر طاغوت به طور کامل سرسپرده دولت‌های غربی و همچنین آمریکا بود، گفت: در طول تاریخ ستمشاهی پهلوی بیشتر تخریب ها و اثرات مضر بر این مرز و بوم و ملت ایران بر جای ماند که قرارداد های ننگینی همچون کاپیتولاسیون نمونه ای از سرسپردگی محمد رضا پهلوی به دولت آمریکا بود.

مویدی زاده تاکید کرد: مردم مومن و ولایتمدار و مسلمان ایران با رهبری حضرت امام خمینی(ره) توانستند با ایستادگی در برار ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی این رژیم را سرنگون کرده و امروز بعد از ۳۸ سال از گذشت عمر نظام پربرکت جمهوری اسلامی شاهد اقتدار، عظمت، شکوفایی و نقش تعیین کننده ایران اسلامی در مجامع بین المللی و همچنین برهه های حساس و اتفاقات منطقه و جهان باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در سال جاری ۳۴ پروژه عمرانی در سرخه به بهره برداری رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش از ۳۶درصد پیشرفت برخوردار بود همچنین با اجرایی شدن پنج طرح تسهیلاتی، اقتصادی ۴۸ نفر در شهرستان مشغول به کار شدند.

فرماندار سرخه گفت: یکی از مشکلات و مطالبات به حق شهرستان آب شرب است که با حضور استاندار سمنان کلنگ تصفیه خانه جدید این شهرستان به زمین زده و تا هفته دولت سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.

مویدی زاده با اشاره به برخی پروژه های سرخه که پیشرفت بالای ۹۰ درصدی داشته و به دهه فجر سال ۹۵ نرسیده اند، گفت: کشتارگاه طیور، جایگاه سوخت لاسجرد و افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و ... در آینده افتتاح خواهند شد.