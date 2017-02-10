به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان کرج ضمن تقدیر از حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: مردم بار دیگر با وحدت کلمه وارد صحنه شده و یاوهگویی دشمن را بیاثر کردند و جواب هذیانهای سران آمریکایی را دادند.
وی در ادامه خطاب به نمازگزاران گفت: با حضور در مراسم راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن نشان دادید برخلاف نظر عدهای بیمار که القا میکنند انقلاب تمام شد، انقلاب هنوز پابرجا است.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه انقلاب همیشه زنده است، حضور مردم در این روز را بیعت دوباره با آرمانها و اهداف الهی نظام، امام راحل و رهبری دانست و گفت: حضور مردم باعث دلگرمی همهکسانی است که به انقلاب چشم دوختهاند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز بابیان اینکه حضور مردم وظیفه مسئولان را برای انجام وظایف سختتر میکند، گفت: مسئولان باید نسبت به مطالبات مردم آگاه باشند.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری با اشاره به فرارسیده ایام فاطمیه، شهادت دخت نبی اکرم (ص) را تسلیت گفت و با تأکید بر اینکه فاطمه زهرا (س) الگوی همه انسانها است، افزود: دخت نبی اکرم (ص) الگویی برای بشریت است تا به تأسی از او قلههای معرفت و کمال توسط انسان طی شود.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه فاطمه زهرا (س) را باید از قرآن، رسول خدا و بیانات ائمه معصومین شناخت، گفت: حضور پررنگ دخت نبی اکرم (ص) در عرصههای مختلف اجتماعی با حفظ اصول شرعی و دینی پیامهای زیادی دارد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز یکی از شاخصههای زندگی فاطمه زهرا (س) را دفاع از امامت و حق دانست و گفت: فاطمه (س) اولین شهید مدافع حریم ولایت نامیده میشود.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه چهره آمریکا برای هر ایرانی غیور روشن است، گفت: آمریکا غیرقابلاعتماد است حتی به همپیمانان خود رحم نمیکند برای حفظ خودش حاضر به نابودی همه است.
وی با تأکید بر اینکه دشمنان بهعناوینمختلف سعی میکنند توان دفاعی ایران را مورد هجمه قرار دهند، گفت: دشمنان به دنبال تضعیف ایران است و برای این هدف دست به هر کاری میزند.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه دشمن از عناصر داخلی برای تضعیف کشور استفاده میکند، گفت: بیتوجهی به مسائل فرهنگی نتیجهای جز تضعیف نظام ندارد مسئولان به هوش باشند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیر کشور است تا مطالبی را در راستای تضعیف نام القا کند، گفت: کسانی که تریبون در اختیاردارند باید در این خصوص شفافسازی کنند.
وی به طرح ۲۰۳۰ اشاره کرد و گفت: این طرح بهعنوان سندی در کمیسیون علمی، فرهنگی و تربینی سازمان ملل برای آموزش کشورها در نظر گرفته شد و ایران هم آن را پذیرفت این طرح جای بسی تأمل دارد به نظر میرسد در این زمینه مسیری که به باید طی شود، طی نشده است.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه دشمنان تصمیمات مسموم خود را در قالب طرحی شیرین به کشورها القا میکنند، گفت: آثار شوم تصمیمات استکبار پس از گذشت مدتی در جوامع قابلمشاهده است ولی دیگر کاری از دست کسی برنمیآید.
آیتالله حسینی همدانی به برخی عناوین در طرح ۲۰۳۰ یونسکو اشاره کرد و گفت: در این طرح نسبت به آموزش دانش آموزان از مقاطع ابتدای تا بالاتر مطالبی عنوان میشود که برای آینده کشور و بنیان خانواده مضر است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص آموزش اسناد بالادستی محکمی برگرفته از احکام قرآن وجود دارد که باید چراغ راه باشد، گفت: این سرمایه دینی باید موردتوجه مسئولان فرهنگی قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه طرح ۲۰۳۰ دارای نقاط خوبی هم است، گفت: شیطنتهای این طرح بیش از نقاط قوتش است و این طرح بدون اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد توسط آقایان امضا شد.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه همه طرحهایی که مقرر است در جامعه اجرا شود نباید منافع ملی را به خطر بیاندازد، گفت: دشمنان به دنبال راه نفوذ برای به خطر انداختن منافع ملی ایران هستند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدتی است پادوهای استکبار و استعمار در منطقه دهان خودشان را بازکرده و هذیان میگویند، گفت: همه مردم بهخصوص جوانان عالم، آگاه، متدین و انقلابی متوجه شدهاند راه پیشرفت کشور عدم وابستگی به خارج است.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه عدهای در داخل کشور تلاش میکنند به مردم بگویند وابستگی باید وجود داشته باشد، گفت: برخی میخواهند به مردم بگویند غرب کعبه آمال است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه امید و اعتماد به شیطان بزرگ سرابی بیش نیست، گفت: مسئولان کشور اگر سرسوزنی به آمریکا اعتماد داشته و خیال کنند مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد در پیشگاه خداوند و مردم سرشکسته خواهند شد.
خطیب جمعه کرج با اشاره به اظهارات سخیف رئیسجمهور آمریکا، گفت: ترامپ مثل روسای جمهور پیشین آمریکا بلکه صریحتر از دیگران ایران را تهدید میکند و از گزینههای روی میز سخن میگوید و تحریمهای جدید اعمال میکند این در حالی است که ملت اسلامی ایران مثل همیشه در مقابل زیادهخواهی شیطان بزرگ خواهد ایستاد.
وی با اشاره به اینکه ترامپ باید مشکلات اقتصادی و چالشهای سیاسی آمریکا را حل کند که در حال فروپاشی است، گفت: نابودی آمریکا نزدیک است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران، گفت: این مواضع باعث شد تا همه دنیا به ایران توجه کند و گفتمان عدالت محور، الهی و انسانی نظام اسلامی در جهان گستردهتر شود.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری از ساقط شدن یک فروند کشتی جنگی وابسته به ائتلاف سعودی که مجهز به موشکهای دوربرد و کوتاه برد و ۱۷۶ سرباز بود و قابلیت حمل بالگرد در سواحل غربی یمن بهعنوان خبری مسرتبخش یادکرد و گفت: این فروند کشتی جنگی بهوسیله موشکهای یمنی ساقط شد.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری به فضای انتخابات اشاره کرد و گفت: حرکات انتخاباتی آرامآرام شروعشده است نهادهای متولی مراقب تخلفات باشند.
وی با تأکید بر اینکه هدف از حضور در کارزار انتخابات باید برای خدا باشد، گفت: برخی عکس گرفتنهای پیدرپی و حضور در جلسات را تأییدی برای حضور میدانند مردم باید در این زمینه آگاه باشند
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه البرز و کرج نیازمند تحول است گفت: افرادی باید انتخاب شوند که برای مردم دلسوزی میکنند و به فکر ارتقای سطح زندگی مردم هستند نه کسانی که به فکر رانت و زد و بند هستند.
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