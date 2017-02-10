تکذیب کشف محموله انفجاری در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه با انتشار بیانیه‌ای خبر کشف و خنثی سازی محموله انفجاری در یکی از شهرهای جنوب شرق کشور را که در فضاهای مجازی منتشر شده است را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است: عواملی که اقدام به تولید و انتشار اکاذیب کرده و تلاش دارند تا امنیت جنوب شرق را تحت شعاع قرار دهند و احساس ناامنی ایجاد کنند بدانند که نشر اکاذیب قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت.

این بیانیه می‌افزاید: راهپیمایی ۲۲ بهمن در امنیت کامل در فضای وحدت آمیز در شهرهای جنوب شرق کشور برگزار شد و هیچ مورد نا امنی رخ نداده است.