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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه اعلام کرد:

تکذیب کشف محموله انفجاری در جنوب شرق کشور

تکذیب کشف محموله انفجاری در جنوب شرق کشور

زاهدان - قرارگاه منطقه‌ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه خبر کشف و خنثی سازی محموله انفجاری در یکی از شهرهای جنوب شرق کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه با انتشار بیانیه‌ای خبر کشف و خنثی سازی محموله انفجاری در یکی از شهرهای جنوب شرق کشور را که در فضاهای مجازی منتشر شده است را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است: عواملی که اقدام به تولید و انتشار اکاذیب کرده و تلاش دارند تا امنیت جنوب شرق را تحت شعاع قرار دهند و احساس ناامنی ایجاد کنند بدانند که نشر اکاذیب قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت.

این بیانیه می‌افزاید: راهپیمایی ۲۲ بهمن در امنیت کامل در فضای وحدت آمیز در شهرهای جنوب شرق کشور برگزار شد و هیچ مورد نا امنی رخ نداده است.

کد مطلب 3903276

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