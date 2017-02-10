جمشیدیان:باید طلا می گرفتم اما بایک اشتباه آن را از دست دادم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین جمشیدیان امروز جمعه و در آخرین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در هندوستان موفق شد صاحب مدال نقره ماده اومنیوم شود. این مدال اولین نشان ایران در ماده اومنیوم در سطح رقابتهای آسیایی است.

این عضو تیم ملی دوچرخه سواری پس از کسب نشان نقره آسیا گفت: رقابت بسیار سنگینی بود و با یک اشتباه مدال طلا را از دست دادم. واقعا حسرت آن را می خورم. با این حال خوشحالم که توانستم مدال اومنیوم ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کنم.

وی که پیش از این نیز در مسابقات آسیایی هندوستان صاحب یک نشان طلا شده بود، افزود: من برای شرکت در ماده اومنیوم خیلی تمرین کرده بودم. البته قرار نبود در این رشته رکاب بزنم اما چون روی آن تمرکز کرده بودم درخواست کردم که در این رقابتها اجازه بدهند تا در این ماده شرکت کنم و امیدوارم که توانسته باشم با کسب این مدال نقره جواب اعتماد مربیان و مسئولان را داده باشم. البته باز هم معتقدم که باید مدال طلا می گرفتم که نشد.

جمشیدیان خاطرنشان کرد: در مجموع توقعی از خودم داشتم که توانستم با تمام قدرت آن را در مسابقات قهرمانی آسیای هند پیاده کنم. امیدوارم مسئولان دوچرخه سواری به من اعتماد کنند و در آینده نیز در مسابقات قهرمانی جهان و کاپ های جهانی هم اعزام شوم.

وی در پایان گفت: مسابقه بعدی که می خواهم در آن شرکت کنم، رقابتهای قهرمانی آسیای بحرین است. اگر خدا بخواهد و حمایت هم کنند در مسابقات قهرمانی آسیای جاده هم هدفم کسب مدال است و امیدوارم به این هدف برسم.