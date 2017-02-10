حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن موجب یاس و ناامیدی دشمنان شد

وی ضمن تاکید بر لزوم خدمت رسانی بهتر به مردم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی برای مردم ایران طی ۳۸ سال از عمر با برکتش دستاوردهای بسیاری داشته است و بدون شک عزت و اقتدار کنونی ما مرهون حضور مردم در صحنه است.

وی به حضور مردم صحنه های مختلف دفاع از نظام اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: امیدواریم روز به روز بر دامنه خدمات رسانی به مروم افزوده شود.

ماموستا خدایی بیان کرد: امروز مردم وظیفه خود را در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن انجام دادند و حالا نوبت مسئولان است که در خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور حماسی مردم کردستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، افزود: طراوت و نشاط در حضور مردم کردستان به ویژه مرکز استان شایسته والاترین تقدیرهاست و تکلیف را بر مسئولان بیشتر می‌کند که به این مردم انقلابی خدمت بیشتری نمایند.

وی بر توجه به آموزه های دینی در جامعه تاکید کرد و گفت: ترویج آموزه های دینی در تمامی شئون زندگی یکی از نیازهای لازم و ضروری است که باید در اولویت قرار داشته باشد.