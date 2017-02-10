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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

به مناسبت ۲۲ بهمن؛

همایش جزیره‌نوردی در خارگ برگزار شد

همایش جزیره‌نوردی در خارگ برگزار شد

بوشهر - به مناسبت ۲۲ بهمن و بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، همایش جزیره‌نوردی در خارگ برگزار شد.

محمدرضا دشتی‌زاده رئیس هیئت کوهنوردی خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به مناسبت ۲۲ بهمن‌ماه همایش خانوادگی جزیره‌نوردی در جزیره خارگ به مناسبت گرامی‌داشت دهه مبارک فجر برگزار شد.

وی افزود: با حضور پرشور اهالی خارگ همایش کوهنوردی خانوادگی به مناسبت دهه فجر و به هیئت کوه‌نوردی، امور ورزش پایانه‌ها و همراهی اداره ورزش و جوانان در جزیره خارگ برگزار شد.

دشتی‌زاده تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های مدون در نظر داریم با نهادینه‌کردن ورزش‌های همگانی شاهد حضور حداکثری اهالی خارگ در چنین همایش‌هایی باشیم.

وی اضافه کرد: این همایش از استادیوم شهید ملاح‌زاده جزیره خارگ تا امام‌زاده میر محمد حنفیه برگزار شد.

در پایان همایش کوهنوردان با حضور در گلزار شهدا به روح بزرگ ایشان فاتحه نثار کردند و در این روز بزرگ یاد و خاطره این جان برکفان را زنده نگه داشتند.

همایش کوهپیمایی به مناسبت ۲۲ بهمن ها با حضور ۶۰ نفر از عموم مردم در جزیره خارک برگزار شد.

کد مطلب 3903281

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