  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

در جمع مردم پلدختر مطرح شد؛

مردم همچنان پای آرمان‌های نظام هستند/تشریح دستاوردهای انقلاب

مردم همچنان پای آرمان‌های نظام هستند/تشریح دستاوردهای انقلاب

پلدختر - نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ملت ایران با گذشت ۳۸ سال از عمر انقلاب همچنان پای آرمان های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی روز جمعه در جمع با شکوه مردم پلدختر اظهار داشت: حضور پر شور و با شکوه مردم در این راهپیمایی پاسخ دندان شکنی به تهدیدات و زیاده خواهی استکبار جهانی بود و مردم مانند همیشه ثابت کردند که پشت سر رهبری و پای آرمان های انقلاب ایستاده اند.

مردم همچنان پای آرمان های انقلاب هستند

وی گفت: ملت ایران با گذشت سی و هشت سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی همچنان پای آرمان های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده و آگاهی و بصیرت مردم مانند سد محکمی جلوی توطئه های دشمنان را گرفته است.

نماینده مدرم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون برای جلوگیری از پیشرفت نظام توطئه ها و نیرنگ های زیادی را چیده اند اما ملت ایران بیدار است و هیچگاه خدعه و مکر دشمنان به نتیجه نخواهد رسد.

کاظمی گفت: در دوران دفاع مقدس با وجود همکاری ۷۰ کشور جهان با صدام اما فرزندان ایران اسلامی از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه بیفتد.

وی اظهار داشت: سرنگونی سلطنت و رژیم ستمشاهی تا بن دندان مسلح توسط مردم با رهبری امام راحل اتفاق افتاد و توطئه گران که برای بقا و دوام رژیم ستمشاهی تمام توان خود را به کارگرفته بودند در برابر ملت ایران کم آورده و شکست خوردند.

تشریح دستاوردهای انقلاب

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: امام راحل فرمودند اسلام مظلوم است و من برای احیای دین آمده ام که دین اسلام با این بزرگ پرچم دار و اخلاص مردم احیا شد و احکام نورانی اسلام با محوریت ولی فقیه و الگو سازی برای جهانیان استقرار یافت.

وی گفت: امروز شاگردان امام در اقصی نقاط جهان در دفاع از مظلومان برخاستند و با تمام توان و شهادت طلبانه از دین اسلام و مسلمانان دفاع می کنند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم سالاری دینی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب است که با رهبری ولی فقیه و  بر پایه قوانین اسلام در غیاب امام معصوم (ع) در کشور اتفاق افتاد.

کاظمی گفت: حکومت مردم بر مردم  دستاورد دیگر است که مسئولان خدمتگزار از خود مردم هستند و فاصله ها از بین رفته و برای رشد و توسعه و بالندگی کشور اسلامی فرزندان مردم روی کارآمدند.

وی افزود: مهم ترین دستاورد امام راحل در سال ۵۷ تحقق شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» است و اکنون ایران به یک قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای تاثیر گذار تبدیل شده است.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از منابع داخلی کشور، ورود به باشگاه فضایی جهان و پرتاب ماهواره ها، پیشرفت پزشکی  وافزایش تولیدات کشاورزی از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی است.

کاظمی اظهار داشت: علت دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران  در دنیای دو قطبی امروز این است و نمی خواهند ایران پیشرفت کرده و خود را  به عنوان یک قطب تاثیر گذار نشان دهد.

کد مطلب 3903283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها