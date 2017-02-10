به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی روز جمعه در جمع با شکوه مردم پلدختر اظهار داشت: حضور پر شور و با شکوه مردم در این راهپیمایی پاسخ دندان شکنی به تهدیدات و زیاده خواهی استکبار جهانی بود و مردم مانند همیشه ثابت کردند که پشت سر رهبری و پای آرمان های انقلاب ایستاده اند.

مردم همچنان پای آرمان های انقلاب هستند

وی گفت: ملت ایران با گذشت سی و هشت سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی همچنان پای آرمان های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده و آگاهی و بصیرت مردم مانند سد محکمی جلوی توطئه های دشمنان را گرفته است.

نماینده مدرم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون برای جلوگیری از پیشرفت نظام توطئه ها و نیرنگ های زیادی را چیده اند اما ملت ایران بیدار است و هیچگاه خدعه و مکر دشمنان به نتیجه نخواهد رسد.

کاظمی گفت: در دوران دفاع مقدس با وجود همکاری ۷۰ کشور جهان با صدام اما فرزندان ایران اسلامی از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه بیفتد.

وی اظهار داشت: سرنگونی سلطنت و رژیم ستمشاهی تا بن دندان مسلح توسط مردم با رهبری امام راحل اتفاق افتاد و توطئه گران که برای بقا و دوام رژیم ستمشاهی تمام توان خود را به کارگرفته بودند در برابر ملت ایران کم آورده و شکست خوردند.

تشریح دستاوردهای انقلاب

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: امام راحل فرمودند اسلام مظلوم است و من برای احیای دین آمده ام که دین اسلام با این بزرگ پرچم دار و اخلاص مردم احیا شد و احکام نورانی اسلام با محوریت ولی فقیه و الگو سازی برای جهانیان استقرار یافت.

وی گفت: امروز شاگردان امام در اقصی نقاط جهان در دفاع از مظلومان برخاستند و با تمام توان و شهادت طلبانه از دین اسلام و مسلمانان دفاع می کنند.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی به دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم سالاری دینی یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب است که با رهبری ولی فقیه و بر پایه قوانین اسلام در غیاب امام معصوم (ع) در کشور اتفاق افتاد.

کاظمی گفت: حکومت مردم بر مردم دستاورد دیگر است که مسئولان خدمتگزار از خود مردم هستند و فاصله ها از بین رفته و برای رشد و توسعه و بالندگی کشور اسلامی فرزندان مردم روی کارآمدند.

وی افزود: مهم ترین دستاورد امام راحل در سال ۵۷ تحقق شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» است و اکنون ایران به یک قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای تاثیر گذار تبدیل شده است.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از منابع داخلی کشور، ورود به باشگاه فضایی جهان و پرتاب ماهواره ها، پیشرفت پزشکی وافزایش تولیدات کشاورزی از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی است.

کاظمی اظهار داشت: علت دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران در دنیای دو قطبی امروز این است و نمی خواهند ایران پیشرفت کرده و خود را به عنوان یک قطب تاثیر گذار نشان دهد.