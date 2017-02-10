عوامل داعش که به فکر شرارت در راهپیمای۲۲ بهمن بودند دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر جمعه در جمع مردم حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن کاشان اظهار داشت:امام خمینی (ره) ثمره برقراری حکومت اسلامی در ۱۴۰۰ سال پیش است که با تقوای الهی و به پیروی از دستورات ناب اسلام علم انقلاب را برافراشت.
وی با بیان اینکه امروز جوانان و نوجوانانی گام به میدان دفاع از ارزشهای انقلاب میگذارند و در راهپیماییها وصحنههای دفاع از نظام حضور دارند که در دوران انقلاب حضور نداشتند و یا کودک بودند، افزود: حضور میلیونی ملت ایران در راهپیمایی امروز این پیام را برای دشمنان دارد که جانفشانی جوانان ما به هشت سال دفاع مقدس محدود نبوده است.
داستان کل کشور تصریح کرد: در واقع این جوانان نیز فرزندان برومند همان شهدا، آزادگان و مردم انقلابی هستند و در همه عصرها و دورانها جوانان برومند این کشور آماده دفاع از کیان میهن و نظام اسلامی خود هستند.
دشمنی مستکبران با ما به دلیل اسلامِ انقلابی است
وی با بیان اینکه ایمان و اعتقاد قلبی به اسلام و ولایت فقیه از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، بیان داشت: دشمنی مستکبران با ما به دلیل اسلامِ انقلابی است مگرنه این افراد با اسلام بدون خطر آل سعود و آل خلیفه کاری ندارند، شرط تداوم اسلام انقلابی بودن آن است.
منتظری با اشاره به اینکه دشمنان در پی حذف ولایت فقیه از باورهای ملت ایران هستند، ابراز داشت: عملکرد برخی افرادی که داعیه انقلابی بودن نیز دارند باعث تضعیف ولایت فقیه میشود و بر این اساس باید در عملکردهای خود نهایت دقت را به کار ببندیم که موجب ضربه به انقلاب نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شبکه العربیه به جداکردن نسل جدید از انقلاب و استفاده از پتانسیل شبکههای اجتماعی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است، اظهار داشت: مفاسد اخلاقی و اجتماعی در شبکه های اجتماعی موج میزند و گرچه بارها ۱۵ تا ۲۰ هزار شبکه ضد اخلاق و ضد دین را مسدود میکنیم اما فعالیت خود را به طریقی دیگر از سر میگیرند.
دادستان کل کشور به ضرورت تولیدات داخلی قوی برای مبارزه با شبکههای مجازی غیراخلاقی اشاره و تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها به تولیدات داخلی برای شبکههای اجتماعی اشاره کردند که باید به شکل جدی مورد توجه مسئولان فرهنگی کشور باشد.
دشمن حمایت از گروههای مخالف را راهبرد اساسی در تقابل با نظام اسلامی میداند
وی با بیان اینکه شبکه العربیه همچنین به حمایت از گروههای مخالف نظام برای مقابله با کشور ایران اشاره کرده است، تصریح کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب از سال ۸۸ تاکنون بارها در مورد فتنه صحبت کردهاند ریشه در این امر دارد که باید با روشنبینی و بصیرت توطئههای دشمنان را بشناسیم چرا که دشمن حمایت از گروههای مخالف را راهبرد اساسی در تقابل با نظام اسلامی میداند.
ترامپ بداند ایران جایگاه جولان نظرات پوچ وی نخواهد بود
منتظری با تاکید بر این امر که ترامپ بداند ایران جایگاه جولان نظرات پوچ وی نخواهد بود، تصریح کرد: دشمنان در طول سالهای گذشته با وجود استفاده از روشهای مختلف برای دشمنی با ایران هیچ غلطی نکردند چرا که ملت ایران در تمامی نسلهای خود همیشه در صحنه دفاع از نظام و انقلاب حاضر خواهد بود.
وی با اشاره به فشار بر ایران از سوی جامعه بینالمللی گفت: دشمن ۳۸ سال تلاش میکند ولی هیچ غلطی نکرده است و ترامپ بداند که تهدیدهایش اثر نداشته و نخواهد داشت.
وی افزود: همه ما یک رسالت جهانی داریم و توجه به این رسالت جهانی این است که نگاه جزیرهای به اسلام نکنیم و اسلام را دین جهانی ببینم، همانطور که امام گفتند انقلاب را به همه دنیا صادر میکنیم. آن هم نه با نیروی نظامی بلکه با صدور فکر اندیشه و بصیرت که نمونهاش را امروز در عراق، لبنان، سوریه و یمن میبینیم.
وی افزود: حضور یکپارچه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمنان میفهماند که تهدید ملت ایران جز تقویتِ حضور در عرصههای سیاسی نتیجه دیگری ندارد.
دادستان کشور در بخش دیگری از سخنان خود شهر کاشان را مهد علما توصیف کرد و ابراز داشت: مردم انقلابی این شهرستان همانگونه که نقش موثری در پیرزوی انقلاب اسلامی ایران داشتند هرساله با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نقشههای دشمنان را نقش برآب میکنند.
داعش برای راهپیمایی ۲۲بهمن به دنبال شرارت بود
وی گفت: بر اساس اطلاعات بدست آمده برای ایران هم برنامه وسیع داشتند به گونهای که گروهی را در چند روز گذشته در اطراف تهران دستگیر کردند که خبرهای آن بزودی به مردم خواهد رسید که داعش برای راهپیمایی ۲۲ بهمن به دنبال نشان دادن شرارت های خود بود.
نظر شما