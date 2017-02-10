اولویت استخدام در خوزستان با بومی ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و توصیه به اجتناب از معصیت ها و شبهات اظهار کرد: یوم الله ۲۲ بهمن را به همه مردم، امام زمان و نائب بر حق ایشان، مقام معظم رهبری تبریک عرض می کنم. در چنین روزی دست اراده حق از آستین ملتی خداجوی بیرون آمده و جبهه حق پیروز و جبهه باطل هم شکست خورد. خوشبختانه رژیم شاهنشاهی تا ابدیت از تاریخ ایران حذف شده و نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم دینی در این کشور بنیانگذاری شد.

وی افزود: این ایام را باید مرتبا یادآوری کنیم چون زمینه سازی ترویج روحیه شکر نعمت و مقاومت ملت در برابر ظلم، استکبار و ناملایمات است.

آیت الله حیدری با بیان اینکه شکرگذاری باعث فزونی نعمت های الهی می شود، گفت: نعمت آزادی و امنیت در رأس تمامی نعمت های موجود است و سایر نعمت های کشور نیز از این دو مسئله سرچشمه می گیرند. اگر به دستاوردهای انقلاب دقت کنیم آزادی و امنیت مهمترین هستند و باید شکرگذار آنها باشیم.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه ملت ایران با خلق حماسه تاریخی امروز قلب حضرت ولی عصر (عج) را خشنود کردند، بیان کرد: ملت ما امروز با حضور پرشور خود جواب تازه به دوران رسیده ها را دادند، همان هایی که به خیال باطل خود فکر می کنند ایران باید از آنها بترسد. این انقلاب بی دلیل ایجاد نشده و یا اینکه بیهوده تداوم پیدا نکرده است بلکه اهداف و آرمان هایی ارزشمند دارد. رهبری الهی امام امت که بر اساس ولایت فقیه بود یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی است و البته عنایت ولیعصر (عج) شامل ملت و امام شده و در نهایت معجزه عصر رخ دارد.

آیت الله حیدری اضافه کرد: عوامل ایجاد کننده انقلاب از جمله اسلام ناب محمدی، حضور مردم در صحنه و تدابیر رهبر باعث تداوم انقلاب اسلامی در ایران شده است.

وی گفت: دشمنان کودتای را برای شب ۲۲ بهمن برنامه ریزی کرده بودند تا یک میلیون نفر را به همراه امام راحل و یارانش به قتل برساند ولی اعلامیه حضرت امام به برکت عنایت امام عصر (عج) صادر و این کودتا را بی نتیجه گذاشت.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) در روز ۲۳ بهمن بنا به روایت ۷۵ روزه گفت: فردا سالروز تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل است که باید از فداکاری آنها نیز یاد کنیم.

خطیب نماز جمعه اهواز بیان کرد: طرح مقام معظم رهبری در ۲۰ سال قبل اگر در خوزستان خوب اجرا شود می توانستیم ۵۰ درصد محصولات غذایی کشور را از این استان تأمین کرد اما به شرطی که آب خوزستان دست نخورد و سرجای خود بماند نه اینکه مثل یک گوشت قربانی به هر طرف منتقل شود.

آیت الله حیدری با تأکید بر اینکه انتقال بی رویه آب باعث بلاموضوع شدن طرح توسعه کشاورزی در خوزستان می شود، گفت: قبول داریم که استان های کم آب در کشور هست و کمبود آب شرب دارند ولی تقاضای اجرای قانون انتقال آب در حد مصوبه شورای ملی آب را داریم. آب خوزستان در حال حاضر بین چهار تا پنج برابر مصوبه شورای عالی آب انتقال پیدا می کند و تازه قصد افزایش آن را هم دارند و دولت به بانک مرکزی ابلاغ کرده که برای این افزایش انتقال آب به وزارت نیرو اعتبار بدهد.

وی اظهار کرد: مصوبه شورای عالی آب انتقال آب به میزان ۳۴۰ میلیون مترمکعب به استان های اصفهان، قم، یزد و کرمان است. هم اکنون بنا به دو تعبیر بین یک میلیارد ۲۶۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۹ میلیون مترمکعب آب از خوزستان منتقل می شود.

آیت الله حیدری اضافه کرد: دولت طرح دارد تا دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از خوزستان منتقل کند که این مسئله باعث فشل شدن طرح های کشاورزی می شود.

وی بیان کرد: متأسفانه دولت قصد ساخت چهار سد بر بالادست رودخانه کرخه را دارد و در این صورت یک قطره آب برای مردم خوزستان نمی ماند. یکی از وزرا به صورت تلفنی ۴۵ دقیقه با من صحبت کرده و می گوید چرا این مسائل مربوط به آب را در خطبه های نماز جمعه می گوئید؟

نماینده مردم خوزستان گفت: سد سیمره باعث کاهش ۶۰ درصدی آورد رودخانه کرخه به خوزستان شده و با ساخت سدهای جدید بر این رودخانه آورده آن به استان صفر می شود. در این صورت نیز ۲۶۰ هزار هکتار کشت زمین های کشاورزی در طرح رهبری تعطیل و غیر از بیکاری و محرومیت ره آورد دیگری برای مردم ندارد.

آیت الله حیدری افزود: این سدهای جدید و یا افزایش برداشت آب از رودخانه های خوزستان باعث خشک شدن کل تالاب ها و افزایش میزان گرد و خاک ها می شود، با این مسائل خوزستان به بیابانی غیرقابل سکونت تبدیل می شود و همه مهاجرت می کنند. وقتی به وزیر می گویم شما می دانی این کارها باعث رخداد فاجعه در خوزستان است می گوید بله فاجعه ایجاد می شود.

این استاد حوزه علمیه بیان کرد: متوسط نرخ بیکاری خوزستان ۲۵ درصد و در برخی شهرها حتی بالای ۴۰ درصد است. در حالی که متوسط نرخ بیکاری در کشور تنها ۱۲ درصد است.

خطیب نماز جمعه اهواز بیان کرد: متأسفانه افراد بومی تحصیلکرده اولویت استخدام در خوزستان نیست و خانواده ۲۳ هزار شهید این استان تحصیلکرده اما بیکار روزگار می گذرانند ولی نیروهای دیگر از سایر استان ها به راحتی در خوزستان استخدام می شوند. مقام معظم رهبری از ما مطالبه گری را می خواهند و اینکه برای مشکلات مردم گفتمان سازی کنیم تا مسئولان به دنبال این گفتمان سازی ها حرکت و مشکلات را حل کنند.