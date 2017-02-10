به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبرایمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان فردیس ضمن تقدیر از حضور مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: ایران پیش از انقلاب دست‌مایه نظام منفور آمریکا بود درحالی‌که با پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل به قدرت اول خاورمیانه شده است.

وی تأکید کرد: آمریکا به این دلیل با ایران سر ناسازگاری دارد که نمی‌تواند در امور کشور دخالت کند زیرا نظام سلطه خواهان دخالت در امور کشورها است.

امام‌جمعه شهرستان فردیس بابیان اینکه نظام سلطه از اسلام انقلابی وحشت دارد، تصریح کرد: آمریکا از آغاز حکومت جمهوری اسلامی ایران برای ساقط کردن این نظام تلاش کرده و هنوز امیدوار است تا به اهداف شوم خود دست یابد.

حجت‌الاسلام ایمانی از فتنه ۸۸ به‌عنوان یکی از اقدامات دشمن برای ضربه زدن به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یادکرد و گفت: هدف شیطان بزرگ حذف شعار مرگ بر آمریکا در ایران است.

وی در بخش دیگری با اشاره به ناامنی‌های منطقه، گفت: دشمن تلاش می‌کند امنیت کشور را برهم بزند و اعتقادات مردم را کمرنگ کند این در حالی است که ملت ایران اسلامی زیر بار ظلم نخواهند رفت.

امام‌جمعه شهرستان فردیس تأکید کرد: دشمنان ایران اسلامی با استفاده از ابزاری مانند شبکه‌های اجتماعی و ماهواره به دنبال تغییر سبک زندگی مردم هستند.

به گفته حجت‌الاسلام ایمانی مردم ایران راه امام راحل را ادامه داده و با تبعیت از فرامین رهبری به دستاوردهای بزرگی دست می‌یابند.