مستقر نشدن گمرک در گیت های منطقه آزاد اروند  قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته در محل مصلی آبادان با اشاره به عملیاتی شدن طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان موسوم به فاز دو پالایشگاه افزود: به رغم گذشت مدت زمان زیادی از کلنگ زنی این طرح اما اکنون و در چهارمین سال از عمر دولت تدبیر و امید این طرح عملیاتی شد و لذا دولت تدبیر و امید نباید با تاخیر انداختن در اجرای آن، شیرینی این طرح را به کام مردم آبادان تلخ کند.



وی با تاکید بر اینکه برای شروع به کار جدی فاز ۲ پالایشگاه نمی بایست امروز و فردا شود، اظهار کرد: شروع جدی فاز ۲ مد نظر همه آبادانی هاست و امیدواریم تا دولت تدبیر و امید نسبت به انجام آن اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشد.



ابراهیمی پور تصریح کرد: موضوعی که اتفاق نظر همه مسئولان است آنکه جذب نیرو برای اجرای عملیات فاز ۲ پالایشگاه از میان مردم بومی منطقه باشد و لاغیر، تا زمانی که فرد بیکار در آبادان هست هیچ کس حق جذب نیروی غیر بومی را ندارد و این مسئله فصل الخطاب و مورد تاکید همه مسئولان است.



امام جمعه آبادان گفت: چهار سال پیش در سفر رئیس جمهور به خوزستان، موضوع تسری منطقه آزاد اروند به شهرهای آبادان و خرمشهر عنوان شد و این نوید بارقه ای از امید را در دل مردم این دو شهر ایجاد کرد.



حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: مدیران سازمان منطقه آزاد اروند تمامی تلاش خود را به کار گرفتند و موضوع دیوار کشی را با صرف هزینه بسیار زیادی به انجام رساندند اما متاسفانه عدم استقرار گمرک در دروازه های منطقه آزاد، ایده دولت را به کام مردم آبادان و خرمشهر تلخ کرده است.



وی اظهار کرد: نبود توجه جدی مسئولان مربوطه سبب بدبین شدن مردم می شود به همین دلیل دولت باید مانع بدبین شدن مردم شود، پیشتر هم تذکر داده ایم و اگر باز هم توجهی نشود به مردم می گوئیم که به چه دلیل گمرک مستقر نمی شود اما بر اساس وعده معاون اول رئیس جمهور امیدواریم گمرک هر چه زودتر در گیت ها مستقر شود تا مردم بتوانند از فواید منطقه آزاد اروند بهره مند شوند.



امام جمعه آبادان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز مردم ایران بار مسئولیت مسئولان نظام را سنگین تر کردند و برای قدرشناسی از مردم سرعت خدمت رسانی در همه صحنه ها بخصوص مسئله اقتصاد مقاومتی بایستی بیشتر شود.



حجت الاسلام ابراهیمی پور افزود: حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نشانه زنده بودن انقلاب است، مردم با حضورشان نشان دادند که این انقلاب در مسیر اهداف امام خمینی (ره)ادامه دارد، انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای زیادی در بخش داخلی، منطقه ای و جهانی داشته و رفع ظلم و ایجاد عدالت یکی از برکات مهم داخلی انقلاب است.