واکنش علما و جمعیت الوفاق به اعدام ۳بحرینی توسط آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان بحرین ادامه می دهند.

وزارت کشور بحرین ۳ جوان بحرینی را به نام های «رضا الغسره»، «محمود یوسف» و «مصطفی یوسف» اعدام کرد و ۷ تن دیگر را هم در جریان عملیات نظامی بازداشت کرد که البته برخی از آنها زخمی شده اند.

در همین راستا، علمای بحرین با صدور بیانیه ای تاکید کردند: کشتن این سه جوان جنایتی خارج از چارچوب قانون و برای اهداف سیاسی است که ناکام مانده و حرکت مردم با قوت ادامه خواهد یافت. این سه جوان در شرایطی مشکوک و پیچیده کشته شدند.

همچنین شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین نیز درباره کشته شدن این سه جوان بحرینی تصریح کرد: خون جوانان ما که به صورت غیرقانونی اعدام شدند، خشک نخواهد شد. بحرینی ها زیر بار دیکتاتور نمی روند و اقداماتی که مقامات کشور انجام می دهند، با حساب های منطقی و عقلانی مخالف است. باید کمیته حقیقت یاب بین المللی برای بررسی جنایات آل خلیفه تشکیل شود.

معارضان بحرینی در خارج از این کشور نیز در واکنش به اعدام این سه جوان بحرینی اعلام کردند: این سه نفر در راه حق و مقابله با ظلم و طغیان به شهادت رسیدند. از جوانان می خواهیم با جزم کردن عزمشان، همزمان با سالروز انقلاب ۱۴ فوریه، حرکتی انقلابی انجام دهند و تا کسب پیروزی آرام ننشینند.

این در حالی است که رژیم آل خلیفه امروز هم برای سی امین بار از برگزاری نمازجمعه در منطقه الدراز واقع در غرب منامه محل سکونت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین جلوگیری کرد. مردم در اعتراض به اعدام این سه جوان و دفاع از شیخ عیسی قاسم در مناطق مختلف تظاهرات گسترده ای برگزار کردند.

از سوی دیگر «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین دستور داد ۳۵۹ افسر نظامی این کشور ارتقای درجه یابند.