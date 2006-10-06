  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

/ غيبت غير موجه 3 بازيكن در تمرينات /

دومين تمرين اميدها در جزيره كيش برگزار شد/ برنامه بازيهاي تيم فوتبال اميد تغيير كرد

دومين تمرين اميدها در جزيره كيش برگزار شد/ برنامه بازيهاي تيم فوتبال اميد تغيير كرد

تيم فوتبال اميد ايران در غياب هشت بازيكن اصلي در جزيره كيش مشغول تمرين است كه در اين بين غيبت سه بازيكن غير موجه بوده و مربيان از علت عدم حضور آنها در تمرينات ابراز بي اطلاعي مي كنند.

به گزارش خبرنگارمهر اردوي هشت روزه تيم فوتبال اميد ايران از روز پنجشنبه (ديروز) درجزيره كيش برپا شده است.   تيم فوتبال اميد ايران در حالي دومين روز اقامت خود در جزيره كيش را پشت سر مي گذارد كه هشت بازيكن بنا به دلايل مختلف در تمرينات اين تيم حضور ندارند . در اين بين شيث رضايي و سيد جلال حسيني پس از اتمام بازيهاي تيم ملي فوتبال ايران در تورنمنت اردن به جمع اميدها در جزيره كيش مي پيوندند . سياوش اكبرزاده ، محسن يوسفي و مازيارزارع به خاطر مصدوميت در تمرينات شركت ندارند و  هاشم بيك زاده ، غلامرضا رضايي و سعيد دقيقي نيز بدون هماهنگي با مربيان در اردوي تيم اميد حضور ندارند.

نخستين تمرين  تيم اميد دقايقي پس از ورود به جزيره كيش در ساحل خليج فارس برگزار شد كه شامل كارهاي بدنسازي بود. اين تيم امروز دومين جلسه تمريني خود را نيزدراستاديوم المپيك جزيره كيش انجام داد كه شامل انجام كارهاي سرعتي ، بدني ومرور كارهاي تاكتيكي بود. شاگردان سيموئز عصر امروز نيز در اين محل تمرين خواهند كرد.

اميدهاي فوتبال ايران عصر فردا يك تمرين سبك انجام داده و  روز يكشنبه برابر تيم استقلال صف آرايي مي كنند.

اين تيم طي در روزهاي سه شنبه و پنجشنبه هفته جاري نيز برابر راه آهن تهران و نساجي قائمشهر قرار مي گيرد. پيش از اين قرار بود تيم فوتبال اميد ايران بازيهاي تداركاتي خود طي مدت اقامت هشت روزه در جزيره كيش  برابر پرسپوليس و پاس برگزار كند كه به سبب امتناع از سفرتيمهاي ياد شده به اين جزيره انجام بازي برابر راه آهن و نساجي قائمشهر در دستور كار شاگردان سيموئز قرار گرفت.

کد مطلب 390330

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها