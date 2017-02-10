وزیر آموزش ترامپ ۹۰۰ هزار دلار به سناتورها رشوه داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «بتسی دیواس»، وزیر جدید آموزش آمریکا در طول سالهای گذشته حدود ۹۰۰ هزار دلار به سناتورهایی که اخیرا به وی رای اعتماد دادند، پرداخت کرده بود.

دیواس چهره ای جنجالی است و بسیاری از مردم با امضای طومارهای اینترنتی، با نامزد کردن وی توسط ترامپ برای پست وزارت آموزش و پروش مخالف بوده اند. وی در جایی صراحتا گفته در عوض پولی که در راه سیاست هزینه کرده توقع حمایت دارد. او در طول سالیان گذشته، پهار میلیون دلار به حزب جمهوریخواه کمک کرده که از آن میان، بیشترین مبلغ مربوط به مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ بوده است.

طبق گزارش پایگاه خبری «میک نیوز» (Mic News)، از میان ۵۲ نماینده ای که به دیواس رای دادند، ۲۲ نماینده در طی مبارزات انتخاباتی شان ۸۹۵ هزار دلار از او پول دریافت کرده بودند.

بیشترین کمکی که دیواس به کاندیداها کرده مربوط به رقیب سابق دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، سناتور مارکو روبیو بود. وی ۹۸ هزار دلار از دیواس دریافت کرده بود. دیواس همچنین به سناتور بیل کسیدی و سناتور تام تیلیس، هر کدام ۷۰ هزار دلار پول پرداخت کرده بود.

بتسی دیواس نخستین بار است که در یک پست عالیرتبه دولتی مشغول به کار می شود. وی پیش از این به عنوان مدیر در کمپین های انتخاباتی فعالیت می کرد.

در سوابق خانم بتسی دیواس، سمت های متعددی در حوزه آموزش به چشم می خورد اما با این وجود دموکراتها می‌گویند دیواس از پیشینه مطلوبی برای هدایت وزارت آموزش برخوردار نیست و دیدگاه‌های او به تضعیف این وزارتخانه منجر می‌شود.

اما گذشته از عملکرد وی و اینکه آیا دیواس صلاحیت تکیه زدن بر کرسی وزارت آموزش آمریکا را دارد یا نه، آنچه حضور وی را در کابینه ترامپ مهم می سازد رابطه فامیلی وی با «اریک پرینس» بنیانگذار ماشین آدم کشی آمریکا یعنی «بلک واتر» است.