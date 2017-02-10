قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است؛ حضور پرشور، دشمنشکن و اعجابانگیز مردمان سرافراز و انقلابی استان البرز در راهپیمایی سراسری یومالله ۲۲ بهمنماه آنهم در شرایطی که رسانههای استکباری و صهیونیستی با طراحی سناریوهای خباثت آمیز و بهکارگیری شیوههای فریبنده و حیلهگرانه تلاش گستردهای را برای دلسرد کردن مردم و ایجاد فاصله آنها با نظام عملیاتی کرده بودند نشان داد که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی، برابر بصیرت، هوشیاری، موقعشناسی و ولایت مداری ایرانیان همچنان مغلوب مطلق و رسوای افکار عمومی جهانیان هستند. در ۲۲ بهمن همه آمدند و به فرموده رهبر عزیز انقلاب، ملت ایران ۲۲ بهمن دشمن را بهزانو درخواهد آورد.
ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن ادای شکر به پیشگاه الهی و تشکر از مردم آگاه و ولایتمدار استان که با حضور کمنظیر خود دشمنان بهویژه آمریکا و انگلیس را تحقیر کردند و حماسه سیاسی دیگری آفریدند، تقدیر و تشکر به عملآورده و از خداوند علو درجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی (ره) و شهدای عالیمقام و طول عمر باعزت برای رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) و عزت و سربلندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را خواهانیم.
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