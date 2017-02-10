زیر ساخت تحریم های ویزایی ترامپ در دولت اوباما بنا نهاده شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید نبی موسوی فرد در خطبه های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع خرمشهر اظهار کرد: رئیس جمهور جدید آمریکا حاصل ۲۵۰ سال سیر قهقرایی تمدن آمریکا است و تقابل رویکرد این فرد با جمهوری اسلامی از دل دموکراسی آمریکا طی دوران های مختلف حاصل شده است.



امام جمعه خرمشهر با با تاکید بر اینکه ارائه تصویر رئیس جمهور مهربان از اوباما رئیس جمهور پیسین آمریکا یک باور اشتباه است، توضیح داد: در دروان ریاست جمهوری اوباما زندان های مخوف آمریکا پابرجا بود، شیوه های شکنجه های توسعه پیدا کرد و فقر مردم آمریکا هم بیشتر شد. زیرساخت های همین تحریم ویزایی در ورود مردم هفت کشور مسلمان در دوره مسئولیت اوباما بنا نهاده شده است پس نباید گول لبخندهای دشمن را خورد.



وی ادامه داد: در دوران مسئولیت اوباما بود که فتنه ۸۸ رقم خورد و دانشمندان جوان هسته ای ایران به خاک و خون کشیده شدند، همچنین تغییر تاکتیک جنگ نیابتی به جای جنگ مستقیم در همان دوران شکل گرفت و نباید باور کرد که رئیس جمهور جدید تافته ای جدا بافته است.



موسوی فرد با تاکید بر اینکه عزت مردم در عدم وابستگی ها معنا می شود، توضیح داد: اینکه امروز رئیس جمهور آمریکا این مطب را بیان کند که حیات ایران در گرو آمریکا است ناشی از بازخوردهای منفی است که در آن لغو تحریم ها را مساوی با رفع مشکلات کشور عنوان می کردند.



وی با یادآور شدن دوران جنگ تحمیلی بیان کرد: در همان دوران که کشور توان تولید ساده ترین ابزار جنگی را نداشت؛ ایران علاوه بر آمریکا در برابر بسیاری از کشورها ایستاد و حالا با توان نظامی ایران می توان قلب عربستان را لرزاند و در صورت تعدی به کشور، موشک های ایران قلب تلاویو را با خاک یکسان خواهد بود.



وی، مردمی بودن انقلاب و اتکا به قدرت مردم را نخستین و محوری ترین اندیشه امام دانست وگفت: امام معتقد بود قدرت بدون مرم پوچ است و حکومت بدون رضایت مردم پایه و اساس ندارد.