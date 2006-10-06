اوكرايني ها مخالف پيوستن به ناتو هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي ، نتايج نظرسنجي موسسه تحقيقاتي سياسي و اقتصادي " راسوكوف " حاكي از آن است بيش از 60 درصد از مردم اوكراين مخالف پيوستن كشورشان به ناتو هستند .

اين در حالي است كه تنها 2/18 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي موافق عضويت اوكراين در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي هستند .

در بخش ديگري از اين نتايج آمده است: 8/48 درصد از مردم اوكراين در مقايسه با 9/31 درصد آنها زمان را در عضويت اين كشور در ناتو عامل مهمي قلمداد كرده اند .

44/6 درصد از مردم اوكراين خواستار ارتقاي مناسبات با روسيه و تنها 5/1 درصد علاقه مند به بهبود روابط با آمريكا هستند .

اوكراين از مدتها پيش كانديداتوري خود را براي عضويت در ناتو اعلام كرده و مقامات اين سازمان هنوز در حال بررسي اين مسئله هستند.