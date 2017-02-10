به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: «فرانسیس فوکویاما» فیلسوف سیاسی آمریکا -که در پایان جنگ سرد «پایان تاریخ» را پیش بینی کرد- اکنون درباره آینده دموکراسی ابراز نگرانی می کند.

فوکویاما در مصاحبه ای تلفنی گفت‌: «بیست و پنج سال پیش، در این باره رویکرد یا تئوری نداشتم که چگونه دموکراسی می تواند پسرفت داشته باشد. اما من فکر می کنم این روند می تواند رخ دهد.»

در حال حاضر، ملی گرایی راست گرا در دو سوی آتلانتیک کاملا در نوسان است. این هفته،‌ مارین لوپن رهبر راست افراطی فرانسه از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خبر داد و به لیبرال ها حمله کرد.

وی گفت:‌ «رهبران ما جهانی شدن را انتخاب کردند که می خواستند موضوع خوشایندی برای آنها باشد. اما این موضوع به یک روند وحشتناک تبدیل شد. به واقع به نظر می رسد جهانی شدن سبب بروز تنش های داخلی در درون دموکراسی ها شده است . این موضوع به همراه نگرانی هایی در ارتباط با مهاجرت و چند فرهنگی شدن سبب ایجاد پوپولیسم عوام فریبانه شده است که سبب شد ترامپ وارد کاخ سفید شود.»

فوکویاما درباره رئیس جمهور جدید آمریکا گفت:‌ «‌صادقانه بگویم در زندگی سیاسی با کسی همانند او برخورد نکردم که شخصیت مناسبی برای رئیس جمهور شدن نداشته باشد. ترامپ هر نوع انتقاد یا حمله را شخصی می بیند و سپس به آن واکنش نشان می دهد.»

فوکویاما همانند بسیاری از دیگر ناظران درباره «فرسایش آرام نهادها» و تضعیف قواعد دموکراتیک در زمان رئیس جمهوری نگران است که به نظر می رسد می خواهد مشروعیت هر چیزی که ممکن است بر سر راهش قرار گیرد -چه دستگاه قضایی، مخالفان سیاسی اش یا رسانه های مهم- ، زیر سوال ببرد.

وی در ادامه گفت:‌ «زمانی که دموکراسی ها مشروعیت خود را تضعیف می کنند در آن صورت ما در معرض مشکلات بسیار جدی تری قرار می گیریم.»

فوکویاما بر این باور است که اتحادیه اروپا به سبب یک سری اشتباهات «مطمئنا در حال از هم پاشیدن است.» او گفت ایجاد منطقه یورو «یک فاجعه بود» و ناتوانی مداوم در پیشبرد یک سیاست جمعی در ارتباط با مهاجرت سبب تشدید نارضایتی ها شده است. فوکویاما گفت علاوه بر این، «هیچ گونه سرمایه گذاری در ایجاد یک احساس مشترک درباره هویت اروپا انجام نشده است.»

اما در حالی که غرب دوره ای از ابهام را سپری می کند، فوکویاما همگان را به صبوری فرا خوانده است.