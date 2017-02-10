«لوپن»در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه پیروز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آخرین نظرسنجی منتشر شده امروز توسط موسسه علمی آمارگیری «آپینین وی» نشان می دهد که «مارین لوپن» نامزد جبهه ملی فرانسه با به دست آوردن ۲۵ درصد آرای کل، در نخستین دور از انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور پیروز می شود.

مطابق نظرسنجی منتشر شده، «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه و «فرانسوا فیون» از حزب جمهوری خواه هر کدام به ترتیب ۲۱ و ۲۰ درصد آرا را کسب می کنند.

«بنوا هامون» نامزد سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه نیز مطابق نظرسنجی انجام شده در موسسه آپینین وی با کسب ۱۶ درصد آرا به رتبه چهارم دست پیدا می کند.

اتهامات فساد مالی که اخیرا به فیون نسبت داده شده، باعث کاهش محبوبیت وی در میان شهروندان فرانسوی شده است.

نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه قرار است ۲۳ آوریل آینده برگزار شود.