ماموریت«ولد الشیخ» در یمن تمدید نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین لبنان متن نامه ارسالی از سوی «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن به «آنتونیو گوترس» دبیرکل سازمان ملل را منتشر کرد.

الصماد در این نامه خطاب به گوترش تصریح کرده است: درخواست می کنم که ماموریت «اسماعیل ولدالشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در یمن به دلیل عدم موفقیت در انجام ماموریتش و همچنین عدم بی طرفی وی تمدید نشود. ولد الشیخ در مذاکرات صلح یمن با متجاوزان سعودی همراهی می کرد و کفایت و توان لازم را بر ای مدیریت مذاکرات ندارد و دائما در برابر فشارهای سعودی ها تسلیم می شود.

وی تاکید کرده است: ولدالشیخ علاوه بر تغییر معادلات در مذاکرات، با تایید کردن قطعنامه های بین المللی، طرف های حاضر در مذاکرات را از گروه های سیاسی به دو طرف تبدیل کرد. ولد الشیخ در مذاکرات کویت در برابر راهکار حل بحران یمن، کاملا تغییر کرد و طرحی جزئی را در اجابت به خواسته های متجاوزان ارائه داد. وی در برابر نقشه راه ارائه شده از سوی سازمان ملل برای حل بحران یمن نیز حرفه ای عمل نکرد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود: ولد الشیخ در برابر رشد گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش و جنگ آنها علیه مردم یمن و در کنار سعودی ها غفلت کرد. وی همچنین در موضوع وضعیت اقتصادی و انسانی مصیبت بار یمن که از تجاوز و محاصره سعودی ها نشأت می گیرد، اقدامی نکرد و نسبت به استفاده متجاوزان سعودی از سلاح های ممنوعه در عرصه جهانی ، چشم پوشی کرد.

وی در پایان گفت: ولدالشیخ برای بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا برای انتقال بیماران، مجروحان و ده ها هزار سرگردان در خارج از یمن کاری از پیش نبرد. وی همچنین برای رفع محاصره بندر الحدیده که تنها گذرگاه مردم یمن است، کاری نکرد و در برابر عدم مشروعیت تصمیم منصور هادی که دورانش به پایان رسیده، برای انتقال بانک مرکزی به عدن خود را به نادانی زد. همچنین گزارش های سازمان های بشردوستانه و بین المللی را نادیده گرفت.

صالح الصماد تاکید کرد: از سازمان ملل درخواست می کنیم که برای توقف تجاوز به یمن و پایبندی ائتلاف سعودی به بازسازی یمن تلاش کند و علاوه بر رفع محاصره و بازگشایی بندرها و فرودگاه ها برای تحرکات اقتصادی، آزادی شهروندان برای رفت و آمد را هم تضمین کند. همچنین سازمان ملل باید با جدیت در برابر وضعیت مصیبت بار بشردوستانه که به دلیل تجاوزات و محاصره در معرض آسیب است، اقدامی صورت دهد و در برابر این کارها بایستد.

وی عنوان کرد: از سازمان ملل درخواست می کنیم که کمیته ای بی طرف برای تحقیق درباره جنایت سعودی ها در حمله به سالن بزرگ عزاداری در صنعا تشکیل دهد و دبیرکل سازمان ملل نیز، نظارت بر قدرت های سیاسی یمن را ادامه دهد و امیدواریم که نقشی مثبت و فعال داشته باشد.