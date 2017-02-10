۲۲ بهمن روز اقتدار ملت شجاع و بابصیرت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: این انقلاب به برکت خون شهدا همچنان پاینده ، کوبنده و بالنده راه خود را با وجود همه تهدیدها و تحریم ها ادامه می دهد.

خطیب جمعه ایلام در ادامه باورهای دینی و اعتقاد عمیق مردم به دین و اسلام و ولایت فقیه را از مهمترین ویژگی های انقلاب اسلامی برشمرد و یادآور شد: امروز انقلاب اسلامی به کانون قدرت جهانی و الهام بخش همه حرکت های کوبنده و انقلابی علیه استکبار در کشورهای لبنان ، سوریه عراق و یمن تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با بیان اینکه جهموری اسلامی که حضرت امام راحل (ره) پایگذاری کردند مهمترین مدل و جامع ترین سیستم حکومت برای اداره کشور بوده است، گفت: حضرت امام خمینی (ره) با بنیان نهادن جمهوری اسلامی مردم را به صحنه کشاند و با استفاده از ظرفیت مردمی تمام تهدیدها و چالش های پیش روی انقلاب را به فرصت تبدیل کرد.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی در پایان خطبه های نماز از حضور حماسی مردم ولایتمدار استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد