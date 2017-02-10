موشک های ما به ریاض و فراتر از آن خواهد رسید

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رهبر جنبش انصارالله یمن به مناسبت سالروز شهید سخنرانی کرد.

در همین راستا، «عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: مردم یمن با تجاوز خارجی روبرو است و از خودش دفاع می کند. تجاوز، ابزار آمریکا و اسرائیل است که قدرت های مفلس منطقه آن را اجرا می کنند. آمریکا و اسرائیل به هیچ وجه در سراسر جهان حامی حق نخواهند بود.

وی در ادامه تصریح کرد: هر کس که با اسرائیل و سلطه طلبی آمریکا مبارزه کند، رژیم سعودی با آن دشمن می شود و به او حمله می کند.

عبدالملک الحوثی در ادامه تاکید کرد: مقاومت مردم یمن خسارت های سنگینی را بر پیکره متجاوزان وارد کرد. موشک های ما به ریاض و بسیار دورتر از آن خواهد رسید.

وی تصریح کرد: پایداری و ایستادگی مردم یمن، هزینه های هنگفتی را به اقتصاد سعودی ها وارد کرد. مردم یمن شروع به طراحی پهپاد کرده اند تا در مقابله با متجاوزان کارآمدی بسیاری داشته باشد.

رهبر جنبش انصارالله یمن در ادامه بیان داشت: تجاوز به یمن موجب شد که امارات و سعودی ها از شرایط نعمت و دارایی به تونلی تاریک از بحران های اقتصادی وارد شوند.

قدرت های منطقه ای و جهانی کارشناسان نظامی خود را برای مدیریت تجاوز به یمن مامور کرده اند. متجاوزان حساب کرده بودند که ظرف دو هفته نبرد در یمن را یکسره کنند اما مقاومت مردم یمن، نقشه شان را ناکام گذاشت.

عبدالملک الحوثی افزود: متجاوزان امروز معتقدند که جنگ علیه یمن سخت و به معنای واقعی کلمه، پر هزینه است. تنها راه مردم، مقاومت و ثبات است و هر چیزی که موجب تقویت ثبات و تحقق پیروزی می شود، به ما مربوط است.

وی در همین رابطه افزود: سوق دادن نهادهای کشور به سمت خدمت رسانی به شهروندان و توجه به اقتصاد به ما مربوط است. زیرا ما در حوزه اقتصادی به صورت جدی هدف حملات قرار گرفته ایم. مکانیسم حقیقی در این زمینه مبارزه با فساد است نه اقدام رسانه ای. دشمنان برای ایجاد انشقاق در صفوف ملی و سلب اعتماد میان انصارالله و کنگره ملی بسیار تلاش می کنند و طرفین نباید اجازه دهند مشکلات ایجاد شود و هرگونه اختلافی هم از طریق گفتگو قابل حل است.

رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: انصارالله و کنگره ملی به هیچ وجه نباید اجازه دهند که اختلافات به دشمنی تبدیل شود و همه باید با متجاوزان مبارزه کنند. برخی افراد احمق در صدد هستند تا با برافروختن مشکلات داخلی، توجه را از متجاوزان منحرف کنند تا بدین وسیله تجاوزگران بتوانند ضربه ای سهمگین به ما وارد کنند.

وی تاکید کرد: هر کس که در این جنگ بی طرف باشد، یا بزدل است و یا مزدور. بزدلان باید ساکت باشند و دیگران را تضعیف نکنند. دولت باید با این گروه ها مقابله کند و طرف های سیاسی نیز باید همکاری کنند وگرنه مردم شیوه تعامل با آنها را خوب بلدند. سالگرد شهید فرصتی برای افزایش روحیه معنویت است و مردمی که شهادت را مقدس می دانند ، لایق پیروزی هستند.

عبدالملک الحوثی گفت: تحولات در هر نقطه ای که رخ دهد، ما با آن مقابله می کنیم و این موضع اصولی ما است که تغییر نمی کند. در هیچ شرایطی از آزادی و استقلال خود دست برنخواهیم داشت.

وی خطاب به رژیم سعودی نیز تاکید کرد: تلاش شما برای تسلط مطلق بر یمن به هیچ وجه به نتیجه نخواهد رسید.

رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: متجاوزان می خواهند که مردم یمن در شمال و جنوب کشور همچون عروسکی در دستان آنها باشند که هر گونه خواستند با مردم رفتار کنند.