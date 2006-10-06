دولت براي كاهش گراني ها در كشور تلاش كند

به گزارش خبرنگار مهر در اراك، آيت الله احمد محسني گركاني در خطبه هاي نمازجمعه اراك در جمع نمازگزاران افزود: دولت با كمك مردان اقتصادي قوي، مي تواند بر مسائل به خصوص گراني كالاها فائق آيد.

وي با اشاره به اينكه قيمت كالاها تا قبل از ماه رمضان به گراني كنوني نبود اضافه كرد: مسئولان ضمن بررسي دلايل افزايش قيمت ها راهكارهاي مناسب كاهش قيمت ها را عملي كنند.

امام جمعه اراك با تاكيد بر جلوگيري از ادامه روند گراني در ادامه به سروصداي كاذب در حاشيه موضوع تحريم ايران ازسوي استكبار اشاره كرد و گفت: اين مسئله بيش از اندازه بزرگ مي شود در حاليكه ايران بيش از اين نيز با تحريم روبرو بوده است و بيشترين ضرر را نيز خود تحريم كنندگان متحمل شده اند.

وي با تاكيد بر اينكه غرب و استكبار بايد ايران هسته اي را بپذيرند تصريح كرد: ايران امروز داراي جايگاه محكمتري نسبت به گذشته در جهان است و تحريم مي تواند ما را قدرتمندتر كند.

وي تحريم را حربه كهنه شده خواند و گفت: ايران اكنون داراي جايگاه قدرتمندي در جهان است و مي تواند از پس رفع نيازهاي خود برآيد.

آيت الله محسني گركاني با اشاره به اعتراف يكي از سناتورهاي آمريكايي مبني بر بي اثر بودن تحريم عليه ايران و ضرر بيشتر آمريكا در اين زمينه اضافه كرد: در سال 1359 وقتي اروپا متوجه ضرر خود در تحريم ايران شد پنج ماه پس از امضاء تحريم ايران آن را از آمريكا پس گرفت و مبادلات خود با ايران را عادي كرد.

وي آمريكا را ملزم به درس گيري ازگذشته خواند و گفت: آنچه توسط جوانان ايراني در فناوري هسته اي به دست آمده، ناشي از استقامت، هوشياري و تلاش آنان بوده است و ما نمي توانيم از فناوري بومي شده خود دست بكشيم .

امام جمعه اراك در ادامه با اشاره به فرارسيدن روز كودك اظهار داشت: كودكان و نوجوانان سرمايه هاي آينده كشور هستندو ارگانهاي داراي مسئوليت بايد وظايف خود را در قبال آنان هرچه بهتر انجام دهند.

وي در پايان با اشاره به توصيه هاي اسلام در قبال كودكان و نوجوانان گفت: رفتار با كودكان بايد متعادل باشد وهمه نيازهاي مادي و روحي آنان در نظر گرفته شود.