چهارمین غیبت سرمربی ذوب آهن در نشست خبری قبل از بازی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی در نشست خبری پیش از بازی تیم های تراکتورسازی و ذوب آهن در نشست خبری قبل از بازی حضور پیدا نکرد.

این مربی جوان پیش از این در بازی برابر ماشین سازی و گسترش فولاد در جام حذفی و بازی برابر گسترش فولاد در لیگ نیز در نشست خبری حضور پیدا نکرد و یک بار استکی و دو بار جلال امیدیان به جای حسینی در نشست خبری قبل از بازی حضور پیدا کرده بودند.

اکنون اما حسینی نه تنها خودش بلکه دیگر مربیان ذوب آهن نیز در نشست خبری حاضر نشدند تا نسبت به اصحاب رسانه بی احترامی کرده باشند.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.