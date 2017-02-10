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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۳

چهارمین غیبت سرمربی ذوب آهن در نشست خبری قبل از بازی در تبریز

چهارمین غیبت سرمربی ذوب آهن در نشست خبری قبل از بازی در تبریز

تبریز - سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای چهارمین بار پیاپی در نشست خبری قبل از بازی این تیم در تبریز حضور نیافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی در نشست خبری پیش از بازی تیم های تراکتورسازی و ذوب آهن در نشست خبری قبل از بازی حضور پیدا نکرد.

این مربی جوان پیش از این در بازی برابر ماشین سازی و گسترش فولاد در جام حذفی و بازی برابر گسترش فولاد در لیگ  نیز در نشست خبری حضور پیدا نکرد و یک بار استکی و دو بار جلال امیدیان به جای حسینی در نشست خبری قبل از بازی حضور پیدا کرده بودند.

اکنون اما حسینی نه تنها خودش بلکه دیگر مربیان ذوب آهن نیز در نشست خبری حاضر نشدند تا نسبت به اصحاب رسانه بی احترامی کرده باشند.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3903348

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