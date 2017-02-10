رئیس سازمان جاسوسی آمریکا و نخست وزیر ترکیه دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «مایک پمپئو» رئیس سازمان جاسوسی آمریکا امروز با «بنعلی ایلدیریم» نخست وزیر ترکیه دیدار کرد که در جریان این دیدار، دو مقام آمریکایی و ترکیه ای درباره شماری از مسائل امنیتی از جمله همکاری نزدیک تر در جنگ علیه تروریسم موافقت کردند.

پمپئو روز گذشته در نخستین سفر خارجی خود به عنوان رئیس سازمان جاسوسی آمریکا وارد ترکیه شد و با همتای ترکیه ای خود و نیز «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور دیدار و درباره راه های جنگ علیه گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق رایزنی کرد.

شماری از مقام های رسمی اخیرا اعلام کردند که پمپئو قرار است درباره عملیات احتمالی به منظور بازپسگیری «رقه» از گروه تروریستی داعش نیز با مقام های ترکیه ای گفتگو کند.