توليد ورق هاي پوشاننده اي مشابه پوست با استفاده از نانوتكنولوژي

به گزارش خبرگزاري مهر، اين پوسته نانويي كه به طور مبسوط در خصوص ساختار آن در نشريه journal Nano Letters بحث شده است تركيبي از قدرت و رسانايي نانولوله هاي كربني و انعطاف پذيري پليمرهاي كربني را با هم دارد.



محققان روشي ابداع كردند كه در آن بدون به هم خوردن شكل، اندازه و ساختمان نانوتيوب ها، آنها به درون بسترهاي نرم پليمري وارد مي شوند.



مدت هاست كه دانشمندان در صددند تركيبي از پليمرهاي كربني و نانو لوله هاي كربني بسازند.

در حالي كه نانولوله ها به دليل اتصال ضعيفي كه دارند، نمي توانند شكل خود را زماني كه به درون پليمرهاي كربني وارد مي شوند حفظ كنند، دانشمندان با تشكيل توده هاي فشرده نانولوله اي روي قالب هاي مجزا و سپس پركردن اين صفحات با پليمرها اين مشكل را حل كردند.



زماني كه پليمر سخت مي شود از قالب جدا مي شود و به اين ترتيب پوسته اي انعطاف پذير، شكل پذيرنده متشكل از نانولوله ها و پليمر به دست مي آيد.



بر اساس گزارش ساينس ديلي، اين پوسته در حالي كه خاصيت انتقال الكتريسيته خود را حفظ مي كند به راحتي خم مي شود و بدون شكستن لوله مي شود.



اين پوسته نانويي كه داراي خاصيت فيزيكي تابش دامنه اي بسيار بالايي است در ساخت سنسورهاي فشار و دستگاه هاي ردياب گاز استفاده خواهد شد.