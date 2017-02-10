۷ نفر در تصادفات امروز بروجرد مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی پژو ۴۰۵ در محور بروجرد به اراک چهار مجروح به جا گذاشت و این حادثه ساعت ۱۲:۴۱ دقیقه ظهر امروز به مرکز اورژانس بروجرد اعلام شد و به علت وخامت حال مجروحین٬ سریعأ سه آمبولانس از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ برای امداد رسانی به صحنه حادثه اعزام شدند.

به گفته مسئولان اورژانس بروجرد این سانحه فوتی نداشته و هر چهار مجروح توسط آمبولانس های اعزامی اورژانس به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شدند.

همچنین در یک فقره تصادف دیگر به دلیل واژگونی خودروی سواری تیبا در جاده ونایی شهرستان بروجرد سه نفر از سرنشینان این خودرو مجروح شدند.

این حادثه ساعت ۱۴:۱۴ دقیقه به مرکز اپراتوری اورژانس اطلاع داده شد و آمبولانس پایگاه ۵۱۱ اورژانس بروجرد برای امدادرسانی سریعأ به محل حادثه اعزام‌ شد.

به گفته مسئولان اورژانس بروجرد حادثه یادشده فوتی نداشته و هر سه مصدوم حادثه توسط آمبولانس پایگاه اورژانس به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شدند.