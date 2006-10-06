آيين نامه احراز نوابغ تدوين مي شود / 27 سازمان رسمي حامي نخبگان هستند





منصور كبگانيان - عضو هيئت امناي بنياد ملي نخبگان

دكتر منصور كبگانيان - معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر افزود: آيين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر به تصويب رسيده و فعاليت هاي اجرايي آغاز مي شود. در آينده نيز آيين نامه اي تحت عنوان احراز نوابغ تدوين خواهد شد. نوابغ قشر بسيار محدودي هستند به طوريكه شايد هر دو يا سه سال تنها يك نابغه در كشور يافت شود.

معاون پژوهشي وزارت علوم افزود: آيين نامه احراز نخبگي ضوابطي را شامل مي شود كه بر اساس آن روشن مي شود كه كدام قشر از افراد واجد شرايط مختلف نخبگي هستند. با استفاده از كارشناسان مختلف از جمله روانشناسان زبده دسته بندي هاي مختلفي در اين زمينه صورت گرفته است. استعدادهاي برتر و نخبه تعريف جداگانه اي دارند. نخبگان قشر محدودتري نسبت به استعدادهاي برتر هستند. استعدادهاي برتر نيز افرادي هستند كه نيروي بالقوه تبديل به نخبگي را دارند اما با حمايت و پشتيباني مي توانند اين نيروي بالقوه را به بالفعل تبديل سازند.

كبگانيان اضافه كرد: 27 سازمان رسمي شناسايي شده حامي نخبگان هستند. در اساسنامه بنياد حركت در جهت هماهنگ كردن اين نهادها ذكر شده اما تصدي گري درست نيست و اين مراكز كار خود را بايد ادامه دهند و بنياد وظيفه هماهنگ كردن اين فعاليت ها را برعهده دارد. البته برخي از مراكز نيز اصرار دارند كه به بنياد متصل شوند.

عضو هيات امناي بنياد ملي نخبگان با تأكيد بر سياستگذاري واحد در مجموعه سازمان هاي حامي نخبگان گفت: پشتيباني ها بهتر است نيمه متمركز باشد اما نظارت و سياست گذاري متمركز. البته تا كنون ابزارهاي نظارتي در بنياد تهيه نشده است.

كبگانيان اظهار داشت: موضوع بنياد و حمايت از نخبگان از مطالبات مردم و رهبري بوده پس نظام بايد مطمئن باشد كه اين قشر حمايت مي شوند و اين امر مستلزم نظارت است.