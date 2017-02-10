بازیکنان تراکتور تا لحظه آخر تلاش می کنند/ تماشاگران حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد و ذوب آهن گفت: بازی سختی داریم، تماشاگران حمایت کنند تا دست پر زمین مسابقه را تراک کنیم.

وی سپس با بیان اینکه جا دارد از بازیکنان مصدوم تیمم که مقابل پرسپولیس بازی کردند تشکر کنم، ادامه داد: شرایط پیچیده ‌ای برای ما به وجود آمده که در تاریخ فعالیتم این وضعیت را تجربه نکرده بودم.

قلعه نویی با بیان اینکه تیمش آماده دیدار برابر ذوب آهن است، افزود: از نظر آمادگی نسبت به بازی قبل شرایط بهتری داریم و تلاش می کنیم تا سه امتیاز را بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه از نظر روحی و روانی برای بازی با ذوب ‌آهن کار کرده‌ ایم، گفت: ذوب ‌آهن اصفهان تیم خوبی است و از آنها شناخت داریم و بازی هایشان را نیز آنالیز کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با اشاره به اینکه برای بازی فردا بازیکنان را از لحاظ انگیزشی و روحی آماده کرده ایم، ابراز داشت: بازیکنان تیمم نیز به خوبی تمرین کرده‌ اند و فردا با حمایت هواداران بازی خوبی انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه اکنون در فینال جام حذفی هستیم و در لیگ هم رتبه دوم را داریم، گفت: فصل گذشته در همین موقع در پایین جدول بودیم.

قلعه نویی ادامه داد: این فصل مشکلات زیادی داشتیم که یا بازیکن نداشتیم و یا ورزشگاه یادگار امام آماده نبود.

وی افزود: با این شرایط سخت کار کردیم. هنوز اتفاقی رخ نداده و فصل برای ما تمام نشده است چراکه تا آخرین لحظه تلاش می کنیم و امیدواریم چراکه تیم خوب و جوانی داریم و هواداران نیز از ما حمایت می کنند.