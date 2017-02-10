خنثی شدن یک عملیات تروریستی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «برونو لورو» وزیر کشور فرانسه اعلام کرد سه مرد و یک دختر ۱۶ ساله در حالی که مواد ساخت بمب به همراه داشتند توسط پلیس ضدتروریست در آپارتمانی در جنوب شهر مون پلیه دستگیر شدند.

از این خانه مواد منفجره ای کشف شده که مشابه مواد منفجره ای است که در حمله تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس مورد استفاده قرار گرفته بود.

به گفته برونو لورو، این گروه چهار نفره قصد داشت یک عملیات تروریستی را در خاک فرانسه به اجرا در آورد.

گزارشها حاکی از آن است که دختر دستگیر شده به صورت آنلاین از عملیات تروریستی حمایت کرده بود، و اینکه یکی از این چهار نفر قرار بوده به عنوان عامل انتحاری عمل کند.

یک سایت خبری محلی نیز گزارش داده که این گروه تروریستی قصد داشت به یک مرکز گردشگری در پاریس حمله کند.

پلیس ضد تروریست، پس از آنکه مظنونان اقدام به خریدن ماده استون (acetone) کردند وارد عمل شد و آنها را دستگیر کرد. از ایستون برای ساختن تریپروکساید (TATP)، که یک ماده منفجره قوی است، استفاده می شود.

از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون، حداقل ۲۳۰ نفر در حملات تروریستی در فرانسه کشته شدند.