بزرگترين قرآن خطي جهان رونمايي شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" از مشهد، استاد علي اكبر اسماعيلي قوچاني درجمع خبر نگاران اعلام نمود : هر صفحه اين قرآن كريم ‌5/2 متر طول و ‌175سانتي متر عرض دارد و جنس صفحات آن از برزنت و تا كنون‌80 صفحه از اين اثر آماده شده و ‌520 صفحه ديگر آن باقي مانده است.

اسماعيلي قوچاني نصريح كرد : هرصفحه اين قرآن در حدود ‌5 ميليون ريال هزينه در بر دارد اما هيچ نهاد و يا شخص خاصي حاضر به همكاري در اين زمينه نيست و اتمام اين اثر بزرگ معوق مانده است.

وي هدفش از ارايه اين اثر هنري را چنين ابراز داشت : آنچه كه براي من حايز اهميت است، تبليغات دين مبين اسلام و قرآن كريم در ساير كشورهاست لذا اگر اين اثر تكميل شود و در ساير كشورها به نمايش درآيد، اهميت قرآن در ساير كشورها دو برابر مي شود

