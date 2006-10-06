۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۲۰:۰۴

در نمايشگاه قرآني مشهد

بزرگترين قرآن خطي جهان رونمايي شد

بزرگترين قرآن خطي جهان اثر استاد علي اكبر اسماعيلي قوچاني در نمايشگاه علوم قرآني مشهد رونمايي شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" از مشهد، استاد علي اكبر اسماعيلي قوچاني درجمع خبر نگاران اعلام نمود : هر صفحه اين قرآن كريم ‌5/2 متر طول و ‌175سانتي متر عرض دارد و جنس صفحات آن از برزنت و تا كنون‌80 صفحه از اين اثر آماده شده و ‌520 صفحه ديگر آن باقي مانده است.

اسماعيلي قوچاني نصريح كرد : هرصفحه اين قرآن در حدود ‌5 ميليون ريال هزينه در بر دارد اما هيچ نهاد و يا شخص خاصي حاضر به همكاري در اين زمينه نيست و اتمام اين اثر بزرگ معوق مانده است.

وي هدفش از ارايه اين اثر هنري را چنين ابراز داشت : آنچه كه براي من حايز اهميت است، تبليغات دين مبين اسلام و قرآن كريم در ساير كشورهاست لذا اگر اين اثر تكميل شود و در ساير كشورها به نمايش درآيد، اهميت قرآن در ساير كشورها دو برابر مي شود

