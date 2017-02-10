انتقاد از خانه به دوشی خبرنگاران/روزنامه های زیرزمینی شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی، عصر جمعه در نشست هماندیشی با مدیرمسئولان رسانههای مکتوب و مجازی استان و سرپرستان روزنامههای سراسری، که با حضور معاون ارشاد و یوسف نژاد عضو هیئترئیسه مجلس در محل سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد، درباره انتخابات خانه مطبوعات، گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات بر روی آئیننامهای کار میکند که برای صدور مجوز صلاحیتهای مالی و حرفهای افراد را ارزیابی میکند.
وی افزود: خانههای مطبوعات تشکلهای مستقل غیردولتی هستند و علت تغییر اساسنامه این خانه به خاطر این است که درگذشته خانه مطبوعات در سیطره ارشاد بود لذا ما میخواهیم تنها نهاد ناظر بر خانه باشیم؛ اینکه عضویتها را ما تعیین کنیم خلاف است.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، ابراز داشت: ما اصرار داریم که کارمند آنهمه دستگاههای دولتی و عمومی که دارای سلسلهمراتب هستند نباید عضو هیئتمدیره خانه مطبوعات باشند. بر طبق اساسنامه اصلاحی از یک روزنامه خاص بیش از یک نفر نمیتواند بهعنوان عضو هیئتمدیره انتخاب شود.
انتظامی، بابیان اینکه عنوان مطبوعاتی به کسی اطلاق میشود که شبانهروزی در این حوزه فعال و بیمه باشد، گفت: معاون مطبوعاتی معاون خبرنگاران نیز است زیرا معتقدیم باید به خبرنگاران توجه شود تا مدیران رسانهها درباره آنها سیاست روزمزدی اعمال نکنند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی، گفت: بااینوجود از مدیران رسانه خواستیم تا خبرنگاران را بیمه کنند و این مطلب به معنا امرونهی از ناحیه ما نیست بلکه ما هم در پاسخ عملیاتی کردن این مطلب حمایت خواهیم کرد.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، یکی از دلایل خانهبهدوشی خبرنگاران را نبود رابطه بیمهای ثابت عنوان کرد و افزود: ورود ارشاد به موضوع ثبت سوابق کاری، بیمهای، تجربیات و سوءپیشینه به سبب گزارشهایی بود که درباره اقدام عضو سازی خانه مطبوعات به ما رسیده بود.
انتظامی افزود: هدف ما این است که از حرفه روزنامهنگاری صیانت کنیم درعینحال دیدهشده برخی خانههای مطبوعات راه عضوگیری جدید را بستهاند که نکند با ورود اعضای جدید نتوانند بار دیگر رأی بیاورند در حالی در مدل جدید هم اعضای ثابت میتوانند بیایند و هم اعضای جدید.
وی بابیان اینکه با شکلگیری خانه مطبوعات به روش جدید، این خانه به صلاحیت موجود رسیدگی میکند، گفت: با ثبت سابقه بیمهای، سوءپیشینه، تجربیات و غیره و عضویت در خانه، اعضا خانه میتوانند از هرجایی در انتخابات الکترونیک خانه مطبوعات استان خود شرکت کنند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، در ادامه با اعلام اینکه شورای مرکزی خانه مطبوعات از دل همین منتخبی خانهها تشکیل میشود شورای مرکزی خانه مطبوعات از دل این افراد تشکیل میشود، گفت: مهمترین نقشی که در صیانت صنفی میتوانیم داشته باشیم از طریق خانه خواهد بود که این موضوع به حرفهای و تخصصی شدن هم کمک میکند.
انتظامی ادامه داد: ما باید به سمتی برویم تا تصدیگری را به صنف بدهیم زیرا معتقدیم حتماً بهتر از ما عمل خواهد کرد.
وی بابیان اینکه اگر دفتر نمایندگی روزنامهای نتوانست پروانه دفتر نمایندگی از ارشاد بگیرد، نمیتواند عضو خانه باشد و بهاحتمالزیاد این نوع روزنامهای زیرزمینی کار میکند و هرزمانی درجایی متغییر مستقر هستند و جای ثابتی برای کار ندارند که با آن مکان رسانه آنها شناخته شود بنابراین اسم آنها دیگر مطبوعاتی نیست بلکه پیمانکار مطبوعاتی به آنها اطلاق میشود.
معاون وزیر ارشاد، با تأکید بر اینکه رسانهها مکتوب و مجازی همچون خبرگزاریها موظف به بیمه خبرنگاران خود هستند، افزود: اگر مدیران خبرگزاری برای بیمه کردن اقدام نکردند خبرنگار باید بر موضوع پیگیر و مصر باشد و از ابزار و قانون ارشاد استفاده کند.
انتظامی با تأکید بر اینکه آن دسته از رسانههای مکتوب همچون روزنامه، هفتهنامه و.. که مرتب چاپ نمیشود باید پروانه آن لغو شود، گفت: آگهیهای ثبتی هنوز به سیستم مکانیزه ما نیامده ولی آگهیهای دولتی وارد سیستم شده و توزیع آنهم باید از این فرآیند صورت گیرد.
وی، افزود: ۷۰ درصد آگهیها باید بین روزنامههای محلی و ۳۰ درصد دیگر بین روزنامههای سراسری، توزیع شود اما مزایده و مناقصه بر طبق قانون، باید در روزنامههای سراسری منتشر شود درعینحال کانونهای تبلیغاتی حق ندارند آگهینامههای با دوره انتشار ۱۰ روز را چاپ کنند حتی هفتهای یکبار هم خلاف است با مشاهده مواردی ازایندست نخست تذکر و در صورت تکرار، پروانه او باید باطل شود.
معاون وزیر ارشاد، در ادامه خاطرنشان کرد: کانونهای تبلیغات میتوانند آگهینامهها را بهعنوان لایی با شماره تماس و آدرس خود در روزنامه قرار دهند. نکته مهم اینکه روزنامههای سراسری بههیچوجه نمیتوانند ویژهنامهها را مجزا توزیع کنند و اگر مواردی دیده شد خلاف است.
انتظامی با اعلام اینکه هدف ما حمایت از روزنامههای محلی است، گفت: در آگهیهای ثبتی پای دو- سه دستگاه وسط است و پیگیری این موضوع هم از اقدامات بعدی ما است.
وی بار دیگر تأکید کرد: آگاهیهای دولتی باید از طریق ارشاد توزیع شود اقدام به این کار خلاف است و موارد ازایندست باید به دیوان محاسبات معرفی شود.
به گزارش مهر در این نشست مدیران مسئول روزنامهها و هفتهنامههای مازندران و نمایندگیها روزنامه سراسری استان مشکلات و معضلات خود را در حوزههای مختلف بیان و معاون وزیر به آنها پاسخ داد.
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